Sean Penn marche sur le tapis rouge de Cannes avec son fils et sa fille, qui jouent dans son nouveau film

Une affaire de famille! Sean Penn a foulé le tapis rouge du 74e Festival de Cannes avec son fils et sa fille, qui jouent tous les deux à ses côtés dans son nouveau film, « Flag Day ».

Samedi, l’acteur et réalisateur, 60 ans, a posé aux côtés de sa fille, Dylan, 30 ans, et de son fils Hopper, 27 ans, ses enfants avec son ex-femme et star de « Princess Bride » Robin Wright.

Hopper Penn, Dylan Penn et Sean Penn assistent à la projection de « Flag Day » lors de la 74e édition du Festival de Cannes le 10 juillet 2021. Vittorio Zunino Celotto / Getty Images pour Kering

Dylan Penn a également partagé des photos du tapis rouge sur son Instagram.

« La nuit dernière était un rêve, merci à tous ceux qui ont rendu cela possible ! Je suis éternellement reconnaissante », a-t-elle écrit. Sur les photos, Dylan Penn, dont la ressemblance avec sa mère est frappante grâce à ses longs cheveux blonds, porte une robe noire chic et asymétrique avec une ceinture tendance, tandis que son jeune frère a l’air élégant comme son père en smoking.

« Flag Day », réalisé par Sean Penn, raconte l’histoire d’une fille, interprétée par Dylan Penn, qui se réconcilie avec son père instable, interprété par Sean Penn, qui mène une double vie. Hopper Penn joue le fils de Sean Penn dans le film, basé sur les mémoires de Jennifer Vogel, « Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life ». C’est le sixième film de Sean Penn en tant que réalisateur, mais le premier qu’il a réalisé et dans lequel il a joué.

Hopper Jack Penn, Dylan Penn, Sean Penn et Katheryn Winnick assistent à la projection de « Flag Day » lors de la 74e édition du Festival de Cannes le 10 juillet 2021. Stéphane Cardinale / Corbis via Getty Images

Robin Wright a également partagé son soutien à ses enfants en publiant une photo du tapis rouge.

« Tellement fier de vous, ma fille et mon fils ! Félicitations à vous deux ! » elle a écrit.

L’année dernière, Sean Penn a fait la une des journaux lorsqu’il a épousé l’actrice australo-américaine Leila George, 29 ans. Le couple est sorti ensemble pendant quatre ans avant de se marier dans « un mariage COVID », que Penn a décrit dans « Late Night with Seth Meyers ».

« C’était un commissaire de comté sur Zoom, et nous étions à la maison avec mes deux enfants et son frère, et nous l’avons fait de cette façon », a-t-il déclaré à Meyers.

Penn a déjà été marié deux fois, d’abord à Madonna de 1985 à 1989, puis à Wright de 1996 à 2010.

