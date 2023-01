Sean Penn et Robin Wright seraient de retour ensemble après les photos de LAX

Selon les rumeurs, les acteurs Robin Wright, 56 ans, et Sean Penn, 62 ans, se réuniraient après avoir été aperçus en train de voyager ensemble à LAX, la première fois qu’ils ont été vus ensemble depuis des années.

Le couple, qui a divorcé en 2010 après un partenariat tumultueux de 14 ans, a deux enfants ensemble, les acteurs Dylan Penn, 31 ans, et Hopper Penn, 29 ans, il est donc peu probable qu’ils aient été au secret toutes ces années.

Pourtant, une réunion entre Wright et Penn serait une surprise, et pas seulement parce qu’ils viennent tout juste de divorcer.

La relation orageuse entre Penn et Wright s’est terminée par un divorce acrimonieux, et les deux se sont acharnés l’un sur l’autre dans les commentaires qu’ils ont faits depuis.

Ajoutez à cela la longue histoire de relations toxiques de Penn, et Penn et Wright semblent être l’un des derniers couples hollywoodiens que vous vous attendriez à voir raviver les choses.

Les retrouvailles de Sean Penn et Robin Wright font suite à leurs récents divorces.

Wright vient de divorcer de son troisième mari, le cadre de Saint Laurent Clément Giraudet, qu’elle a épousé en 2018.

Elle était auparavant mariée à l’acteur Dane Witherspoon, son partenaire dans le feuilleton « Santa Barbara », qui a lancé sa carrière.

Penn, quant à lui, vient de se séparer de sa troisième épouse, actrice et fille de Vincent D’Onofrio, Leila George. Penn et George, qui a 32 ans son cadet, ont divorcé en avril 2022.

Sean Penn a fait des commentaires désobligeants sur Robin Wright depuis leur divorce en 2010.

Dans une interview de 2013 avec Esquire, Penn a qualifié son mariage avec Wright d' »humiliation » et de « fraude » dont il « ignorait » l’époque.

Il a poursuivi en affirmant que leur mariage n’était pas une priorité pour Wright, qui a mis sa carrière en attente pour élever leurs enfants pendant que Penn travaillait.

Penn a dit Esquire, « Quand vous divorcez, toutes les vérités qui sortent, vous vous asseyez là et vous vous dites, qu’est-ce que je faisais? Qu’est-ce que je faisais en croyant que cette personne était investie de cette façon? »

Penn a également affirmé qu’aucune de ses ex-femmes – Penn a déjà été marié à Madonna de 1985 à 1989 – ne l’a jamais aimé.

Il a déclaré à Esquire : « Quand je repense à ma vie dans la romance, je n’ai pas l’impression d’avoir jamais eu [love]. »

Plus récemment, Penn a contesté la parentalité de Wright lors d’une apparition en 2018 sur le podcast « WTF » du comédien Marc Maron, affirmant que son « éthique » différait de la sienne.

Wright a été assez discrète à propos de Penn, mais dans une interview en 2011, elle a dit franchement au magazine More de son ex-mari : « Je sais ce que je ne veux pas… Il n’y a pas de temps. Je suis trop vieille pour ça merde.

La relation de Penn et Wright a souvent été décrite comme turbulente.

Wright et Penn se sont rencontrés juste après son divorce d’avec Madonna en 1989 et ont rapidement eu leur fille Dylan ensemble en 1991.

Tout semblait aller bien jusqu’au milieu des années 90, lorsque Penn a eu une liaison avec le musicien Jewel.

Penn et Wright se sont bientôt réunis et se sont mariés en 1996, mais Wright a déposé puis retiré des papiers de divorce à plusieurs reprises dans les années 2000.

En 2009, Penn a tristement oublié de remercier Wright dans son discours d’acceptation de son Oscar du meilleur acteur pour « Milk », ce qui a conduit beaucoup à soupçonner que les deux étaient à nouveau en difficulté.

Penn et Wright ont divorcé pour de bon en 2010.

Penn a une longue histoire de relations turbulentes, de problèmes de toxicomanie et d’allégations d’abus.

Penn lui-même a attribué son récent divorce avec Leila George à son habitude « d’alcool et d’Ambien à 11 heures du matin ».

L’ex-petite amie Charlize Theron n’a jamais dit pourquoi sa relation de 2015 avec Penn a pris fin, mais une source anonyme a affirmé que leur rupture était survenue après qu’une bagarre ivre avec Penn l’ait laissée « complètement ébranlée ».

Et la relation la plus tristement célèbre de Penn, avec la reine de la pop Madonna, aurait pris fin en 1989 à cause d’horribles allégations d’abus.

Madonna a depuis nié les abus, déposant même une défense juridique de son ex-mari dans le cadre du procès en diffamation de 10 millions de dollars en 2015 que Penn a intenté contre le cinéaste Lee Daniels pour avoir commenté les allégations.

Et Madonna a souvent appelé Penn l’amour de sa vie, pas plus tard qu’en 2016.

Mais les rapports de police et les commentaires des officiers qui ont traité l’affaire diffèrent du récit actuel de Madonna, tout comme sa propre chanson à ce sujet, d’ailleurs.

Le tempérament instable légendaire de Penn n’aide pas non plus son image, pas plus que ses récents commentaires sur des choses comme le mouvement #MeToo et la masculinité moderne.

En fin de compte, personne ne sait ce qui se passe avec la relation de Penn et Wright – s’il y en a même une – sauf eux deux.

Mais une réconciliation serait certainement surprenante. Penn semble avoir une emprise sur ses ex, pour le meilleur ou pour le pire.

