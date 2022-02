Sean Penn est sur le terrain en Ukraine pour un nouveau documentaire

Les forces russes ont pilonné la capitale ukrainienne et d’autres villes avec de l’artillerie et des missiles de croisière, les forces ukrainiennes opposant une « résistance très déterminée » à l’avancée russe sur trois fronts, selon des responsables américains de la défense. L’acteur Sean Penn, qui a récemment été au centre de la controverse pour ses commentaires homophobes et transphobes extrêmement dépassés, est sur le terrain en Ukraine pour un documentaire avec Vice Studios sur l’invasion en cours du pays par la Russie, a confirmé un représentant du studio à Le journaliste hollywoodien. Le documentaire est une production de Vice Studios et sera produit en association avec Vice World News et Endeavour Content.

Le bureau du président ukrainien a publié jeudi une déclaration sur Facebook concernant la présence de Penn en Ukraine et a félicité l’acteur pour son travail. « Le réalisateur est venu spécialement à Kiev pour enregistrer tous les événements qui se déroulent actuellement en Ukraine et pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie. Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l’Ukraine en Ukraine aujourd’hui. Notre pays lui est reconnaissant pour une telle démonstration de courage et d’honnêteté », lit-on dans la déclaration traduite.

La déclaration traduite poursuit en disant :

Sean Penn démontre le courage qui manque à beaucoup d’autres, en particulier les politiciens occidentaux. Plus il y aura de telles personnes, de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté, plus vite il sera possible d’arrêter l’attaque massive contre la Russie. Le réalisateur est déjà arrivé en Ukraine en novembre 2021. Dans le cadre de la préparation du documentaire, il a visité le Priazov et s’est entretenu avec l’armée ukrainienne.

Sean Penn condamne les actions de Vladimir Poutine







Penn est connu pour ses opinions franches sur de nombreuses causes politiques et sociales, et ce n’est pas la première fois que l’acteur se rend dans une zone de guerre. En 2002, il s’est rendu en Irak pour protester contre les plans de l’administration Bush pour une frappe militaire sur l’Irak. Puis, en 2005, il s’est rendu en Iran, en tant que journaliste pour le Chronique de San Francisco, et en 2006, il a reçu le Christopher Reeve First Amendment Award de la Creative Coalition pour son engagement en faveur de la liberté d’expression. Penn est également connu pour avoir publiquement approuvé Joe Biden pour l’élection présidentielle américaine de 2020.

Concernant son documentaire le plus récent, Penn a envoyé un message à THR qui a condamné les actions du président russe Vladimir Poutine tout en soutenant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et en encourageant les Américains à s’impliquer :

Déjà une erreur brutale de vies prises et de cœurs brisés, et s’il ne cède pas, je crois que M. Poutine aura commis une erreur des plus horribles pour toute l’humanité », a déclaré Penn. « Le président Zelensky et le peuple ukrainien se sont érigés en symboles historiques de courage et de principe. L’Ukraine est le fer de lance de l’étreinte démocratique des rêves. Si nous lui permettons de se battre seul, notre âme en tant qu’Amérique est perdue.

L’effort de secours organisé par la communauté à but non lucratif de l’acteur, ou CORE, fondé en réponse au tremblement de terre en Haïti, est une organisation d’intervention en cas de crise « pour combler les lacunes, mobiliser des ressources et établir la confiance et la collaboration au sein des communautés pour leur permettre de briser les cycles pérennes de la pauvreté et la vulnérabilité », et il a contribué à la réponse COVID-19 aux États-Unis.





