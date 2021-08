Sean Penn dit qu’il s’est senti «soulagé» lorsqu’il a dirigé sa fille pour la première fois

Sean Penn se souvient d’un sentiment palpable qui s’est démarqué des autres lors de son premier jour en dirigeant sa fille de 30 ans dans le nouveau film « Flag Day ».

Le drame est basé sur la vie du contrefacteur notoire John Vogel, interprété par Penn, 61 ans, qui tente de regagner le respect de sa fille, interprétée par Dylan Penn dans son premier grand rôle principal. C’est aussi la première fois qu’elle est dirigée par son père.

« Ce n’est que le premier jour du tournage, la première scène que nous avons tournée ensemble, qu’elle vient de réussir une longue scène », a déclaré Sean Penn à Willie Geist lors d’une interview assise dimanche AUJOURD’HUI. « Je me souviens avoir été immédiatement ravie, admirative, émue. Mais surtout soulagée. »

Dylan, qui est la fille de Penn avec son ex-femme Robin Wright, a fait ses débuts d’actrice dans le film d’horreur « Condemned » de 2015 et a depuis joué dans une poignée de films. Penn a trouvé un projet qu’il pensait pouvoir réaliser ensemble et a décidé de jouer et de réaliser le même film pour la première fois.

« On m’avait envoyé le script, et je suis arrivé à environ la page 30, et c’est à ce moment-là que le visage de ma fille s’est imprimé sur ce personnage d’une manière que j’avais parfois eue avec d’autres acteurs, mais pas au point où cela pourrait maintenant ne sois que ce visage pour moi », a déclaré Penn.

Le père et la fille ont foulé le tapis rouge ensemble le mois dernier avant la projection de « Flag Day » au 74e Festival de Cannes. Le fils de Penn, Hopper, 27 ans, apparaît également dans le film.

Hopper Jack Penn, Dylan Penn, Sean Penn et Katheryn Winnick assistent à la projection de « Flag Day » lors de la 74e édition du Festival de Cannes le 10 juillet 2021. Stéphane Cardinale / Corbis via Getty Images

En tant que vétéran de près de 40 ans dans le monde du cinéma avec une paire d’Oscars sur son curriculum vitae, Penn en a assez vu pour croire que sa fille est prête pour ce qui vient avec les feux de la rampe.

« Elle est en quelque sorte née avec une sorte de sagesse d’âme, et je pense qu’elle s’en sortira bien », a-t-il déclaré.

Jouer et réaliser le même film a été une expérience inédite pour Penn, mais pas une expérience qu’il est impatient de répéter.

« Donc, il y a des gens qui sont câblés pour ça », a-t-il déclaré. « Pour moi, j’ai remarqué dans ma vie que je suis à découvert pour le multitâche, et cela met un stress incroyable dessus. De toute façon, la réalisation est un travail de 17 heures et demie par jour. L’idée de rentrer à la maison pour apprendre des lignes chaque soir avec tout le reste était trop. »

La seule chose qui pourrait le faire revenir des deux côtés de la caméra est une autre chance de travailler avec Hopper et Dylan.

« Je suppose que si je trouvais quelque chose que j’identifiais aussi fortement avec mon fils que celui que j’ai fait à ma fille, je dirigerais certainement à nouveau mes enfants », a-t-il déclaré. « Le côté de Dylan dans cette histoire est que la prochaine fois que nous serons ensemble sur un plateau, elle réalisera. »

La comédie est l’affaire de la famille Penn, car les deux parents de Penn étaient acteurs alors qu’il grandissait à Malibu, en Californie.

« J’ai invité mes parents à ma première pièce et (ma mère) est venue dans les coulisses après, et elle a dit : ‘Tu étais terrible' », a déclaré Penn en riant. « Vous devez aller à l’université et avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. » Elle aimait mieux les autres performances que celle-là, depuis ce temps-là. »

De l’emblématique Jeff Spicoli dans « Fast Times at Ridgemont High » aux performances primées aux Oscars dans « Mystic River » et « Milk », Penn est devenu l’un des acteurs les plus respectés de sa génération.

Il est également devenu un activiste et philanthrope qui a co-fondé CORE (Community Organized Relief Effort) pour apporter des secours à Haïti en 2010 après un tremblement de terre dévastateur. Il retournera dans le pays la semaine prochaine alors qu’il tente de se remettre d’un autre tremblement de terre meurtrier en plus de l’assassinat du président haïtien.

« Il y a quelque chose de biblique là-dedans », a-t-il dit à propos de la situation en Haïti. « Et mon travail, psychologiquement et pratiquement, c’est de faire ce que font les Haïtiens, c’est-à-dire mettre un pied devant l’autre. Et quand je dis ‘mon’, je veux vraiment dire le travail de notre organisation. Et c’est ce qu’ils Faire.

« Ils sont arrivés le premier jour avec du matériel lourd pour aider à la recherche et au sauvetage, et du personnel médical. Mais je reçois les rapports quotidiens et c’est un vrai combat. »