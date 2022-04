Sean Penn a pensé à prendre les armes contre la Russie

Sean Penn a révélé qu’il avait déjà envisagé de « prendre les armes » contre la Russie, affirmant que si vous avez déjà été en Ukraine, l’idée de combattre doit « vous traverser l’esprit ».

Penn, 61 ans, était en Ukraine pour filmer un documentaire lorsque la guerre a éclaté, après avoir rencontré le président Volodymyr Zelenskyy juste un jour avant l’invasion des forces russes.

Dans une nouvelle interview avec Hollywood Authentic, l’acteur a repensé à son séjour en Ukraine – admettant qu’il s’était retrouvé à penser à se battre contre la Russie.

On a demandé à Penn s’il craignait de retourner dans une zone de guerre, après avoir fondé l’organisation à but non lucratif CORE (Community Organized Relief Effort) en 2010.

Sean Penn. Crédit : Alamy

Il a expliqué qu’il n’est ni un « journaliste en zone de conflit qui reste des mois ou des années dans un endroit vraiment sommaire », ni un « soldat », ce qui signifie qu’il n’a pas l’impression « statistiquement » qu’il a « vraiment pris des risques ».

Penn a déclaré: « La seule raison possible pour moi de rester plus longtemps en Ukraine la dernière fois aurait été que je tienne un fusil, probablement sans gilet pare-balles, car en tant qu’étranger, vous voudriez donner ce gilet pare-balles à l’un des combattants civils qui ne l’ont pas ou à un combattant avec plus de compétences que moi, ou à un homme ou une femme plus jeune qui pourrait se battre plus longtemps ou quoi que ce soit.

« Donc, là où je suis dans la vie, c’est à court de faire ça, mais si vous avez été en Ukraine [fighting] doit vous traverser l’esprit. Et vous pensez à quel siècle sommes-nous? Parce que j’étais à la station-service de Brentwood l’autre jour et que je songe maintenant à prendre les armes contre la Russie ? Qu’est-ce qui se passe putain ? »

Penn a déclaré qu’il prévoyait de retourner dans le pays, mais qu’il ne savait pas comment il pourrait être en mesure d’aider.

Il a dit : « Écoutez, mon intention est de retourner en Ukraine. Mais je ne suis pas un idiot, je ne suis pas certain de ce que je peux offrir. Je ne passe pas beaucoup de temps à envoyer des textos au président ou à son personnel pendant qu’ils sont assiégés et que leur peuple est assassiné.

« J’enverrais probablement un message par l’intermédiaire du chef d’état-major. « Voici ce que je cherche à faire qui, je pense, serait utile. Vous n’avez qu’à me répondre de l’une des deux manières suivantes : ne venez pas ou venez faire ce que vous prévoyez, ou venez, mais c’est là que vous pourriez être plus utile. ‘ »

Crédit : Instagram/@zelenskiy_official

La star a également parlé de son temps avec Zelenskyy, ayant initialement rencontré le leader pendant la pandémie sur Zoom « avant que le fil de plus que la guerre des frontières ne devienne réel ».

Penn a déclaré que les deux avaient pratiquement commencé à discuter du potentiel d’un documentaire sur l’Ukraine, bien qu’à ce stade, il « n’était pas particulièrement axé sur la guerre ».

Depuis lors, il y a eu « beaucoup d’échanges » entre eux, mais ce n’est que la veille de l’invasion russe qu’il a réellement rencontré Zelensky.

« Et j’étais avec lui pendant l’invasion, le premier jour », a expliqué Penn, poursuivant en disant qu’il y avait un changement clair dans ces deux réunions.

Il a ajouté: «En le voyant le lendemain, j’ai été frappé de voir maintenant un gars qui savait qu’il devait s’élever au niveau ultime du courage et du leadership humains. Je pense qu’il a découvert qu’il était né pour faire ça. »