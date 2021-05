Sean Ono Lennon critique le politiquement correct

Sean Ono Lennon, fils du membre légendaire de les Beatles, John Lennon Oui Yoko Ono, a partagé une longue critique du politiquement correct, affirmant comment il a eu un impact négatif sur la culture.

Ono Lennon a utilisé son compte Twitter pour partager son expérience de grandir avec une mère japonaise: «Quand j’étais jeune, les gens disaient des conneries racistes sur les Asiatiques autour de moi, puis ils disaient: ‘Oh, je suis désolé… mais toi’ Je ne suis pas vraiment asiatique. « Je pense qu’ils ont honnêtement pensé que cela me ferait me sentir mieux. »

J’ai vécu dans de nombreuses villes et pays et je peux dire par expérience qu’il existe une distribution ÉGALE de personnes de merde et de bonnes personnes dans CHAQUE population humaine. La plupart sont bons, certains ne sont pas excellents et un très petit nombre sont des sociopathes cliniques que vous devez absolument éviter. – Sean Ono Lennon (@seanonolennon)

«Ce que je veux dire, c’est que j’ai grandi à une époque où il n’y avait pas de politiquement correct… les relations raciales semblent être quelque chose qui a reculé pour le moment… Les Asiatiques ne sont pas le problème, les Noirs ne sont pas le problème, les Juifs ne sont pas le problème. Problème et oui, les blancs ne sont pas non plus le problème. Ni race ni culture ».

Je sais très bien que l’idée d’être «daltonien» est démodée, que la vision de MLK du caractère par rapport à la couleur de la peau est considérée comme naïve. Mais cette vision a certainement amélioré notre société. Je ne suis pas sûr que la vision moderne de la «conscience raciale» améliore les choses. – Sean Ono Lennon (@seanonolennon)

«J’ai vécu dans de nombreuses villes et pays et je peux dire d’après mon expérience qu’il y a une répartition égale de gens de merde et de bonnes personnes dans chaque population humaine», plus tard, Lennon a précisé qu’il ne blâme pas le politiquement correct pour «tout le mal des choses que nous voyons dans la culture ».







Sin embargo, añadió, “Simplemente digo que deberíamos ver nuestra estrategia … saber si estamos obteniendo los resultados que buscamos … no sé cuál sea la solución, pero sospecho que sobre sensibilizad gente a características arbitrarias como el color de la piel podría hacer más daño que bien ».

D’autre part, le mois dernier, Sean Ono Lennon est venu en tant qu’invité spécial sur un épisode de Fête d’écoute de Tim pour célébrer l’anniversaire du premier album solo de John Lennon, ‘John Lennon / Plastic Ono Band’.