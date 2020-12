Sean Kingston a un mandat d’arrêt pour ne pas payer le bijoutier: rapport

Il aurait été accusé de grand vol.

Au fil des ans, Sean Kingston aurait eu plusieurs batailles juridiques en ce qui concerne les achats de luxe. En 2015, il a déclaré qu’il avait été enlevé par un bijoutier à Los Angeles; en 2017, un concessionnaire automobile l’a accusé d’avoir des dettes impayées; des mois plus tard, un procès a été intenté par un bijoutier pour une Rolex impayée; et en 2018, il aurait été condamné à payer plus de 300000 dollars après avoir perdu un procès contre un bijoutier. Selon un rapport récent, Kingston pourrait avoir plus de problèmes juridiques après avoir été accusé de grand vol pour ne pas avoir payé un bijoutier pour des biens non payés.

Alberto E. Rodriguez / Employé / TMZ rapporte que les archives judiciaires montrent que Kingston s’est fait livrer des bijoux mais qu’il n’a pas encore payé les articles reçus. Le média a déclaré que les forces de l’ordre n’essayaient pas activement d’arrêter Kingston sur les accusations, mais s’il est arrêté ou s’il collabore avec les autorités pour vérifier son dossier, il y a de fortes chances qu’il soit placé en garde à vue. Le chanteur n’est peut-être pas en détention, mais TMZ rapporte que «la caution a été fixée à 45 000 € et, s’il est reconnu coupable, Sean risque jusqu’à 3 ans de prison». Sur sa page Instagram, Kingston a sauté sur son histoire pour chanter quelques airs pour les fans alors qu’il montrait également ses Maybach, ses bijoux et sa maison de luxe. [via]