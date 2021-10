Sean Connery est le meilleur James Bond de tous les temps selon une nouvelle étude

Sean Connery est-il le plus grand 007 ? Pendant des décennies, cela a été un sujet de débat avec James Bond fans, et bien que chaque acteur ait ses fans, il a toujours été clair que Connery est parmi les plus populaires. Il existe maintenant des données qui le confirment alors qu’une nouvelle étude analyse les chiffres, des « costumes et montres aux films et aux admiratrices », pour surnommer Connery comme l’ultime 007.

L’étude est publiée par Luxe Watches et prend en compte la « valeur de montre » des différentes Obligations. Mason and Sons, le tailleur original de James Bond, a également aidé les tailleurs britanniques Church et Clements à analyser la fonctionnalité des différents costumes que chaque Bond porterait, pour voir s’ils convenaient à Bond pour faire son travail de super-espion. Les notes des films sur IMDb ont également été utilisées avec les notes qui leur sont généralement attribuées par les téléspectatrices.

Bas et voici, Sean Connery en tête de liste à la première place. Il se classe au premier rang des James Bond les plus populaires de tous les temps sur la base des termes de recherche en ligne, atteignant environ 135 000 par mois en moyenne. Connery’s Bond a reçu une note parfaite pour son « style d’expert », avec les données notant: « Si vous pouvez rendre une grenouillère en éponge acceptable, alors vous n’aurez clairement aucun problème à regarder la pièce dans un costume sur mesure conçu par Anthony Sinclair. Connery avait l’air cool sans effort dans tout ce qu’il portait en tant que James Bond. »

En ce qui concerne Daniel Craig, il arrive au n ° 2 sur la liste globale, bien qu’il ait remporté quelques grands honneurs dans des catégories particulières. Craig’s Casino Royale est le film de James Bond le mieux noté, dépassant celui de Connery Le doigt d’or. L’acteur, qui a récemment terminé sa carrière en tant que 007 dans Pas le temps de mourir, a également été nommé comme ayant le plus de fans féminins analysés par l’étude.

Le reste de la liste est complété par Roger Moore au n ° 3; Pierce Brosnan au n°4 ; Timothy Dalton au n° 5 ; et George Lazenby au n ° 6. Brosnan a également la particularité de jouer dans le film Bond le moins bien noté dans Meurs un autre jour. La course de Lazenby dans le rôle de la star de Sur le service secret de Sa Majesté était très bref, ce qui explique probablement pourquoi il est tombé en bas de cette liste, bien que ce film ait obtenu le score le plus élevé auprès des fans masculins et féminins de plus de 45 ans.

Bien sûr, tout cela n’est qu’une façon de déterminer le meilleur James Bond, et de nombreux fans diront que c’est loin d’être définitif. Les fans de Daniel Craig pourraient insister sur le fait qu’il est le meilleur de tous, alors qu’il en va de même pour les autres acteurs de Bond sur la liste. Le débat ne sera certainement pas réglé avec la publication de cette analyse, et tant que les gens regarderont encore des films, les fans plaideront toujours pour leur préférée comme la version ultime de 007.

Peut-être qu’en 2022, nous pourrions découvrir quel nom sera le prochain à rejoindre cette liste. Lier La productrice Barbara Broccoli a suggéré que les discussions sur le casting pour le prochain 007 ne commenceraient que l’année prochaine. Vous pouvez voir le classement complet de James Bond sur Luxe Watches.

Sujets : James Bond