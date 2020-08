Sean Connery: Comment il est devenu une icône de Bond

25/08/2020 07h30

La légende par intérim Sir Sean Connery fête son 90e anniversaire le 25 août. Malgré de nombreux grands moments de sa carrière, il restera probablement James Bond à jamais pour beaucoup. Même si Connery détestait en quelque sorte son personnage, les fans l’aiment toujours.

Sean Connery est le meilleur «Bond» de tous les temps – c’est le résultat du magazine de cinéma et de télévision «Radio Times» récemment. 14000 lecteurs britanniques ont élu Connery le meilleur acteur de James Bond de tous les temps dans un sondage. L’écossais, qui était en mode veille publique depuis longtemps, a maintenant 90 ans. L’ancien chauffeur de lait et polisseur de cercueil est devenu le Pistolero et le coureur de jupons James Bond.

Connery n’a pas répondu aux attentes

«Si les livres réussissent, ils rendront également célèbre un acteur inconnu. Nous n’aurions jamais pu attacher une grande star pour toute la série », explique Barbara Broccoli (60 ans), fille du producteur de Bond original Albert R. Broccoli (1909-1996), expliquant le casting de Connery comme Bond original. Au début de la célèbre série de films (“James Bond – 007 Chasing Dr. No”), les producteurs ont mis Sean Connery sur une ardoise plutôt vierge. Au début, le créateur Ian Fleming (1908-1964) ne pensait pas trop au garçon écossais: «Connery n’a pas été à la hauteur de l’idée que j’avais de Bond», a révélé plus tard Fleming, selon son biographe Matthew Parker. Mais cela a changé avec le temps: “Si je devais réécrire les livres, il serait le modèle.”

Connery lui-même a aimé le scénario du film depuis le début, mais a demandé plus d’humour dans l’histoire. Cependant, en ce qui concerne le personnage de James Bond, ils étaient tous les deux d’accord. «Quand j’ai rencontré Fleming pour la première fois, nous ressemblions beaucoup à Bond: en connaisseurs – tous les sens sont levés, prêtant attention à tout, clairement sans morale», dit Connery. «James Bond consiste à enfreindre les règles. Il apprécie la liberté que les consommateurs Otto ordinaires n’ont pas. Il aime manger. Il aime boire. Il aime ses filles. Il est assez sadique et cruel. “

Connery convainc par sa nonchalance snob

Lorsque le producteur Albert R. Broccoli a été présenté à un certain Thomas Sean Connery sur le tournage de “Heart Without Hope” en 1958, on dit qu’il l’aimait directement. «C’était un gars beau et sympathique qui respirait la puissance animale. Il était grand, il avait une forte présence physique, et il y avait juste la bonne trace de menace derrière son sourire et son accent écossais », a révélé Broccoli à propos de son futur âne d’or.

Même si Connery visait réellement une carrière de footballeur ou de culturiste avant ses fiançailles et ne semblait donc pas correspondre à l’image du gentleman britannique des romans, l’homme d’Edimbourg a finalement été préféré, peut-être à cause de son décontracté et en même temps. charisme confiant. “Je ne fais pas de tests de test, j’ai bien dépassé ça”, aurait-il répondu à l’invitation à un dépistage de Bond.

Personnage de James Bond – Bénédiction et malédiction

Après le méga succès surprenant de «Dr. Non “- les débuts rapportés près de 60 millions de dollars dans le monde – Sean Connery a été reçu euphoriquement par son public dans le rôle de l’agent secret britannique et au plus tard deux ans plus tard avec” Goldfinger “est devenu une icône à l’écran. Mais avec le quatrième film “Fireball” de 1965, le gigantesque Bondmania a commencé à monter dans la tête de la star. Surtout, être constamment aux yeux du public semblait agacer l’acteur – il a mis fin prématurément à son contrat.

Connery s’est donc retiré des feux de la rampe pour la première fois de sa vie. De toute façon, il n’a jamais été vraiment à l’aise avec son personnage, comme il l’a déjà expliqué à The Guardian: «J’ai toujours détesté ce fichu James Bond. Je voudrais le tuer. “

Revenez avec style

Sean Connery devrait encore avoir deux retours de James Bond: Pour “Diamantenfieber” (1971), il revient avec un record du monde. Un accord pour un montant de 1,25 million de dollars plus 12,5% des revenus du film valait la peine aux réalisateurs de lier à nouveau leur étoile. Son adieu était au moins aussi spectaculaire: en 1983, à l’âge de 53 ans, Connery a de nouveau glissé dans le rôle de 007 pour un film non officiel de Bond avec le titre ironique “Never Say Never”. Pour le remake de “Fireball”, Connery a reçu un énorme cinq Millions de dollars, et grâce aux 160 millions de dollars qu’il a rapportés au box-office, l’acteur a donné un coup de pied aux producteurs de Bond et a prouvé une dernière fois qu’il était le seul vrai homme autorisé à tuer.

