Sean Connery Classic Finding Forrester devient une émission de télévision à NBC

Vingt ans après sa sortie en salles, le film de Sean Connery Trouver Forrester est le prochain titre classique à redémarrer. Deadline rapporte que NBC travaille sur une adaptation de la série télévisée du film de 2000, qui mettait en vedette Connery dans l’un de ses derniers rôles d’acteur. Le projet vient de Le Chi les co-producteurs exécutifs TJ Brady et Rasheed Newson, le réalisateur Tim Story et le joueur de la NBA Stephen Curry via sa bannière Unaimous Media aux côtés de Sony Pictures Television.

Écrit par Mike Rich et réalisé par Gus Van Sant, Trouver Forrester a suivi un adolescent noir nommé Jamal (Rob Brown) alors qu’il fréquente une école secondaire privée. Après avoir noué une amitié avec l’écrivain reclus William Forrester (Connery), Jamal vient de découvrir sa propre passion pour l’écriture tout en acceptant son identité. Avec Brown et Connery, le film mettait également en vedette Anna Paquin, F. Murray Abraham, Busta Rhymes et Charles Bernstein. Compte tenu de deux pouces vers le haut de Ebert et Roeper, le film a été un succès lors de sa sortie.

Brady et Newson écrivent le redémarrage de la série télévisée avec Story à bord pour diriger. L’adaptation au petit écran inclura de grands changements dans la façon Sean ConneryLe personnage du mentor est dépeint, ce qui inclut un échange de genre. Par date limite, la série examinera « le coût du succès et le prix de la rédemption à travers le lien unique entre deux écrivains noirs talentueux: un orphelin sans-abri de 16 ans qui met à profit ses compétences en basketball pour se frayer un chemin dans une élite ultra-compétitive pensionnat, et l’autre une auteure lesbienne recluse dont la carrière a été ruinée par un scandale public. «

Après avoir dirigé le Arbre redémarrer et le Longer films, le prochain grand projet de Story devrait sortir en salles en 2021. Il dirige le prochain redémarrage du film Tom & Jerry écrit par Kevin Costello, faisant entrer le chat et la souris animés classiques dans le monde réel. Il est également en train de développer un troisième Longer film. Pendant ce temps, Brady et Newson sont également connus pour travailler sur des titres comme Tireur et Le 100 en plus de la série acclamée Le Chi.

Parole du Trouver Forrester le redémarrage intervient très peu de temps après le décès de Connery. Le mois dernier, Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans, laissant les fans du monde entier en deuil. Il était à la retraite depuis de nombreuses années au moment de sa mort, avec 2003 La Ligue des Gentlemen Extraordinaires servant de sa dernière performance dans un film d’action réelle. Sorti trois ans plus tôt, Trouver Forrester est l’avant-dernière performance en direct de Connery alors que l’acteur vétéran se préparait à la fin de sa carrière d’acteur.

Brady et Newson seront également producteurs exécutifs aux côtés de Curry et Erick sous Unanimous Media. Story et Shala Sumpter Bridgett pour The Story Co. seront également les producteurs exécutifs. le Trouver Forrester le redémarrage fait partie d’un accord global sur le cinéma et la télévision que Curry avait signé avec Sony Pictures Entertainment en 2018. On ne sait pas encore quand la production commencera ou quand la série pourrait être diffusée sur NBC. Les informations de diffusion n’ont pas encore été annoncées. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.