Sean Bean dirigera le film Live-Action Knights of the Zodiac

Acteur vétéran Haricot Sean fait un retour au genre fantastique avec Chevaliers du Zodiaque, une nouvelle adaptation live-action du manga et de l’anime des années 80 Saint Seiya. L’acteur de renom, qui est devenu un mème sur Internet grâce au nombre de personnages qu’il joue qui ne parviennent pas au deuxième acte vivant, a joué Boromir dans le le Seigneur des Anneaux films, Ned Stark dans la première saison de Game of Thrones et est également apparu dans de nombreux films tels que Garrot aux yeux, Troie et Le Martien, et est maintenant tous inscrit pour jouer dans la version live-action de la propriété créée par Masami Kurumada.

Après avoir été considérablement retardée, selon The Hollywood Reporter, la production est maintenant presque terminée après avoir été en développement pendant plusieurs années. Sean Bean incarnera le fondateur des Chevaliers, Alman Kiddo, qui est chargé de recruter l’orphelin Seiya et de l’encadrer dans une quête pour conquérir l’armure grecque de Pégase et choisir son camp dans une bataille épique. L’histoire originale du manga suit The Saints, un groupe de guerriers qui tirent leur pouvoir des constellations du zodiaque et se voient confier la protection d’Athéna, qui s’est réincarnée et sous la menace d’autres dieux qui veulent s’emparer de la Terre. L’histoire a récemment été adaptée dans la série animée, Saint Seiya: Knights of the Zodiac sur Netflix.

Avec Bean, le projet comprend également Bord du Pacifique : soulèvement la star Macyenyu dans le rôle de Seiya, X Menest Famke Janssen, Nick Stahl et JumanjiC’est Madison Iseman. Le film présente également une forte présence dans les coulisses de l’animateur polonais Tomasz Baginski en tant que réalisateur, après son rôle de producteur exécutif réussi sur Netflix Le sorceleur, et Andy Cheng, qui a récemment travaillé sur les scènes de combat épiques dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux – qui domine actuellement le box-office – travaille sur la chorégraphie des cascades du film.

Chevaliers du Zodiaque n’est pas le premier anime à être adapté sous une forme d’action réelle, bien qu’à l’heure actuelle, il semble y avoir une tendance à l’inverse, avec de nombreux films et séries télévisées populaires recevant des spin-offs animés de style anime, y compris Le sorceleur, la nuit des morts-vivants et Guerres des étoiles pour ne citer que quelques-uns de la surabondance récente des animations. Il y a aussi une série d’action en direct Cowboy Bebop en direction de Netflix. Quand il s’agit de transformer des animes existants en films d’action en direct, les efforts précédents ont livré un mélange de succès et d’échecs avec des goûts Death Note, Ghost In The Machine et Alita : l’ange de la bataille gagner les éloges de certains et être détesté par les autres.

Avoir Sean Bean à bord du film sera évidemment un tirage au sort pour les fans de l’acteur, surtout lorsque le titre lui-même n’est peut-être pas aussi connu que certains des autres films fantastiques à venir, mais le cadre fantastique de l’histoire se prête à certains des effets visuels impressionnants à l’écran qui ont amené le public à affluer le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, et le casting plus que compétent devrait être suffisant pour garantir que le film soit un succès à son arrivée. Espérons simplement qu’il soit mieux reçu que cette dernière saison de Game of Thrones, que Bean n’a pas regardée. Il n’y a actuellement pas de date de première pour Chevaliers du Zodiaque. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.