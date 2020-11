Seahawks attribue à Pete Carroll une prolongation de contrat

Pete Carroll restera à Seattle dans un avenir prévisible.

Les Seahawks ont donné à l’entraîneur-chef Pete Carroll une prolongation de contrat de plusieurs années, ce qui le garderait à Seattle pendant la saison 2025 de la NFL. Abbie Parr / Getty Images Carroll a discuté de l’accord après la défaite 44-34 de Seattle contre Buffalo dimanche: « Pour un geste comme celui-ci de Jody Allen et de l’organisation et tout, et puis, à un moment où tout le monde souffre et se débat et tout cela », a déclaré Carroll. « C’était quelque chose qui était en cours depuis longtemps. Je parle de bien avant tous les problèmes qui se sont produits et donc ça s’est finalement réuni. Je n’avais tout simplement pas l’impression qu’il fallait en parler à moins que nous ne l’ayons fait. à. » ESPN rapporte que l’accord fera de Carroll l’un des entraîneurs les mieux payés de la ligue; cependant, l’équipe n’a pas confirmé le montant des salaires. Les Seahawks ont amené Carroll en 2010. Depuis, Carroll a réalisé le pourcentage de victoires le plus élevé de l’histoire de la franchise avec un record de 106-60-1. Au cours des 11 dernières saisons, il a remporté quatre titres NFC West et une victoire au Super Bowl pour les Seahawks. Il aura 74 ans à la fin de son nouveau contrat. Les Seahawks ont actuellement une fiche de 6-2. Ils joueront les 5-3 Rams, dimanche prochain. [Via]