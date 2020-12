Seagate Game Drive: stockage de jeu supplémentaire pour PS4 et PS5

Vous ne pouvez jamais avoir assez d’espace de stockage: avec le Seagate Game Drive pour PlayStation, vous vous épargnez le gigaoctet gênant jonglant sur le disque dur interne. Ça marche PS4 et avec une mise en garde PS5 sans problème.

Vous savez probablement qu’il y a une nouvelle mise à jour pour Call of Duty ou un autre jeu qui a soif de mémoire et vous obtenez le message laconique que la mémoire sur votre disque dur n’est pas suffisante. Particulièrement ennuyeux s’il y avait suffisamment d’espace, mais des jeux comme par exemple Destin 2 réservez la taille d’installation complète du jeu principal, même pour quelques mégaoctets de données supplémentaires. Cela peut être résolu en installant un disque dur interne plus grand, une entreprise actuellement en cours PlayStation 5 n’est pas encore possible, ou vous augmentez la capacité avec un disque externe.

Seagate Game Drive: beaucoup d’espace pour la collection PS Plus

Avec le Game Drive sous licence officielle PS4 de Seagate, vous obtenez une solution simple pour ajouter un énorme 2 To de stockage étendu et ainsi externaliser des parties importantes de votre bibliothèque de jeux. Par exemple, vous créez un espace pour le vaste Collection PS Plus, qui est disponible au téléchargement en tant qu’abonnés PS Plus et propriétaires de PlayStation 5. Bien sûr, vous pouvez toujours télécharger les jeux encore et encore lorsque le maigre 667 Go d’espace libre sur le disque dur interne de la PS5 est épuisé, mais tout le monde n’a pas la bande passante nécessaire et les serveurs Sony aiment ralentir le téléchargement. Plaisir.

Les avantages du Game Drive: Le disque dur SATA avec AHCI (Advanced Host Controller Interface) au design 2,5 pouces est en mis en place en quelques minutes et fait ensuite son travail de manière silencieuse, fiable et surtout très rapide grâce à la connexion USB 3.0. Nous nous sommes tenus à l’écart avec le chronomètre et les temps de chargement des fouilleurs de données comme Call of Duty Warzone ou Assassin’s Creed Valhalla par rapport. Il n’y a aucune différence entre le démarrage du disque dur interne de la PS4 Pro et le lecteur de jeu.

Avantages supplémentaires: La configuration prend moins de cinq minutes, le disque dur est compatible avec tous les modèles PS4 et PS5 et est facile à transporter. Le poids léger du moment 135 grammes peut être facilement mis dans votre poche et si vous voulez jouer avec un ami, connectez-vous à une autre console avec vos données utilisateur et ayez votre bibliothèque de jeux avec vous.

Intéressant pour les fans de Marvel: vous obtenez actuellement une édition limitée avec divers motifs Avengers sont imprimés sur le boîtier. C’est la troupe de super-héros du jeu Les Avengers de Marvel par Square Enix. Vous pouvez choisir entre une image d’équipe chic ou des héros individuels tels que Thor, Hulk et Captain America. Si vous n’attachez pas une grande importance à Marvel: The Game Drive est également disponible en noir élégant ou un The Last of US Part II Edition.

Seagate Game Drive: Prêt à l’emploi en 5 minutes

Déballer, brancher, commencer: l’utilisation de la PS4 et de la PS5 est extrêmement simple. Connecte le câble USB fourni au lecteur de jeu et à une prise USB-A à l’avant. Navigue dans le [Einstellungen] dans la section [Geräte] et [USB-Speichergeräte], le disque dur externe est reconnu et le formatage vous est proposé en tant que mémoire étendue.

Après quelques instants, la mémoire supplémentaire sera à votre disposition et vous pourrez commencer à déplacer des applications et des jeux hors de la mémoire système et à créer beaucoup d’espace. Appelle la liste des jeux et applications sur le disque dur interne et appuie sur l’aperçu [Options]-Bouton. Avec la commande [In erweiterten Speicher verschieben] vous passez à un écran dans lequel vous marquez les entrées souhaitées. L’espace libre sur le lecteur de jeu est toujours affiché, vous pouvez donc voir ce qui s’y trouve encore.

N’oubliez pas de vous déconnecter

Retirez-vous simplement les clés USB de votre PC sans d’abord cliquer sur «Retirer le matériel en toute sécurité» dans la barre des tâches? Avec la mémoire étendue de la PS4 et de la PS5, vous ne devez en aucun cas le faire, car cela peut entraîner une perte de données gênante. La déconnexion est très simple, utilisez la commande [Verwendung dieses erweiterten Speichers beenden] dans l’aperçu des périphériques USB ou appuyez simplement sur le [PS]Button et le fait rapidement en utilisant le menu rapide.

Seagate Game Drive: Fonctionnement sur la PS5

En gros, vous procédez exactement de la même manière sur votre PlayStation 5, mais sachez qu’aucun jeu PS5 ne peut être déplacé vers un support de données externe. Ici, il faut attendre la solution pour pouvoir utiliser un SSD M.2 rapide supplémentaire. Cependant, ce n’est actuellement pas possible.

Mais les jeux PS4 ne posent aucun problème et vous utilisez le Seagate Game Drive comme décrit ci-dessus. Par exemple, chargez le Collection PS Plus avec toute une série de titres puissants, déplacez-les sur le disque externe et les blockbusters liés au compte sont en principe également disponibles sur d’autres consoles PlayStation. Un conseil à la fin: Utilise les ports USB de type A à l’arrière de la Playstation 5, ce sont des ports USB ultra-rapides avec une vitesse de transmission de 10 Gbps. La prise USB-A à l’avant n’est pas compatible avec les périphériques de stockage USB.

