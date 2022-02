Seagate FireCuda 530 avec dissipateur thermique : stockage SSD M.2 NVMe rapide pour votre PS5

Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7: La liste de ceux déjà sortis et à venir Blockbusters PS5 est long, l’espace de stockage interne d’à peine 660 Go net environ sur la console n’est plus suffisant. Si vous ne voulez pas continuer à supprimer et à retélécharger des jeux, vous avez certainement besoin de plus d’espace. Par exemple, en connectant une connexion rapide support de données USB externe. Jetez un œil à notre large aperçu du marché Les meilleurs disques durs SSD pour plus d’espace de stockage à.

Cependant, peut provenir d’un disque externe lancer uniquement les jeux PS4les jeux PS5 ont absolument besoin du stockage interne M.2. Ils peuvent être déplacés vers un disque USB pour faire de la place, mais vous devez être recopié dans la mémoire interneavant de pouvoir jouer.

Il est préférable d’utiliser votre PS5 avec un SSD M.2 adapté améliorer. À quelles spécifications techniques le matériel doit-il répondre, quels modèles sont actuellement sur le marché et comment pouvez-vous installe l’extension de mémoire en quelques minutesnous vous présentons dans l’article suivant y compris une vidéo d’installation détaillée devant.

Il existe un large choix et presque tous les fabricants de matériel bien connus proposent au moins un SSD M.2 compatible PS5. Vers les modèles Corsaire MP600 Pro comme Sabrent Fusée 4 Plus nous vous avons déjà fourni des tests détaillés. Pour cet article, nous avons maintenant le FireCuda 530 avec dissipateur thermique intégré à notre PS5 et vous dire si le modèle de Seagate est un bon choix.

Spécifications Seagate FireCuda 530 avec dissipateur thermique

Dimensions : M.2 2280 avec une largeur de 22 mm, une longueur de 80 mm, une hauteur de 3,5 mm

Capacité : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To

Vitesse de lecture PS5 : jusqu’à 7 300 Mo/s

Interface : PCIe Gen4

Mémoire flash NAND : 3D TLC

Temps de fonctionnement moyen : 1,8 million d’heures

Spécial : y compris dissipateur de chaleur, Mandalorian Special Edition disponible pour les fans de Star Wars

©Seagate

Seagate FireCuda 530 : vaut-il mieux l’acheter avec un dissipateur thermique ?

Le FireCuda 530 est en deux variantes de modèle et une édition spéciale accessible. À la Variante mandalorienne Entrons plus en détail dans un instant, d’abord vous n’avez que l’embarras du choix pour savoir si le M.2 est le même avec dissipateur de chaleur intégré devriez acheter. Sony recommande expressément une dissipation thermique séparée pour l’installation dans la PS5, sinon la console ou la mémoire pourraient mal fonctionner ou être endommagées. Et en effet il le fera Mémoire M.2 très chaude lors de son utilisationnous nous en sommes convaincus et avons laissé fonctionner un modèle sans dissipateur thermique pendant une heure.

En principe, vous pouvez bien sûr également utiliser une solution de refroidissement séparée et le FireCuda 530 avec un Rénovez un dissipateur thermique de BeQuiet, par exemple. Mais comme la différence de prix chez Seagate n’est « que » d’environ 30 euros c’est-à-dire que nous préférerions la solution du fabricant et passerions directement à la Dissipateur thermique FireCuda 530 attraper. Ici, vous obtenez de la haute qualité aluminium anodisé avec surface microporeusece qui assure une dissipation thermique efficace.

Édition spéciale FireCuda

Seagate a un cœur pour les fans de Star Wars et le FireCuda 530 est également disponible en édition spéciale. En tant que Beskar Ingot Drive, le SSD M.2 comprenant un dissipateur thermique a la conception d’un Lingots de beskar mandaloriens obtenir. Techniquement il n’y a pas de différence, ici aussi le mémoire flash 3D-TLC intégrée pour le transport de données ultra-rapide et n’intéresse donc pas que les collectionneurs. Incidemment, la version chic n’est disponible qu’avec une capacité de stockage de 500 Go et 1 To.

Si vous aimez le look spécial : Le aussi dans le Thème mandalorien disponible HDD externe, nous l’avons déjà largement testé. Si vous voulez montrer votre réussite, l’installer dans une PS5 n’est pas nécessairement une option, car elle couvre complètement tout. En tant que joueur sur PC, en possédez-vous un ? Ordinateur avec boîtier en acrylique, alors vous récolterez des regards envieux. Au moins des autres fans de Star Wars.

Installation facile dans votre PS5

Si vous ouvrez votre console pour la première fois, regardez la vidéo ci-dessus et soyez assez courageux pour secouer la couverture. Voici un autre conseil très important: Prenez-en un objet métallique mis à la terrepar exemple un radiateur, de sorte qu’il n’y ait aucun problème avec électricité statique donne. Ce serait dommage pour le matériel coûteux.

© 45secondes.fr

Munissez-vous d’un tournevis plat et cruciforme pour retirer le support et le couvercle du slots d’extension ouvrir. Insérez maintenant le FireCuda 530, verrouillez à nouveau la vis d’espacement après l’avoir insérée et assemblez la PS5. C’est à peu près tout au redémarrage reconnu le nouveau matériel directement et un mise en page accompli.

Le premier écran après le démarrage vous montre également le vitesse de lecture déterminée à. C’est avec le FireCuda 530 à 6 538 Mo/s, c’est-à-dire en dessous de la valeur maximale que le constructeur précise à 7 300 Mo/s. Cet écart est également dû aux différentes méthodes de test, Vous n’avez pas à vous soucier des compromis en matière de performances.

© 45secondes.fr

Le FireCuda 530 est désormais disponible en tant que stockage M.2 et vous pouvez commencer à déplacer des jeux depuis le stockage interne. Si vous avez opté pour un modèle avec 2 To ou 4 To, vous devriez Configurez le système pour qu’il installe automatiquement les nouveaux jeux PS5 sur le stockage M.2 également. Cela vous évite un processus de changement de vitesse.

© 45secondes.fr

Fonctionnement fiable et extrêmement rapide

Après plus de huit semaines d’utilisation continue nous pouvons certifier : il y a aucun échec ou juste des différences mineures dans les performances de jeu entre le SSD intégré par Sony et le Seagate NVMe. Il ne nous est pas possible de présenter des valeurs mesurées exactes en raison du manque d’outils PS5, mais les valeurs de laboratoire avec des décimales n’auraient guère de sens, même pour un usage quotidien.

Ce que nous confirmons, c’est que copier ou déplacer un jeu d’environ 50 Go entre le stockage interne et le stockage M.2 dans fait en moins d’une minute est. Et dans les deux sens. Les temps de chargement et les performances d’un jeu lancé par la FireCuda 530 sont indiscernables des performances de la mémoire installée en usine.

©Seagate

Conclusion par Ulrich Wimmeroth

Avec le FireCuda 530, vous bénéficiez d’une mise à niveau de mémoire de haute qualité, éventuellement entre 500 Go et 4 To, qui ne présente aucune faiblesse en termes de performances. Les jeux sont chargés de manière fiable à la même vitesse impressionnante que celle à laquelle vous êtes habitué à partir du SSD interne de la PS5.

Il n’y a aucun risque de baisse des performances après des heures de sessions de jeu, ni aucun problème lié à la chaleur. Nous recommanderions certainement le FireCuda 530 avec dissipateur thermique, les économies par rapport à un dissipateur thermique séparé sont trop faibles pour se passer de l’accord parfait du fabricant du M.2 et du dissipateur thermique.