« Sea of ​​tranquilility »: fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le court métrage de 2014 « La mer de la tranquillité », « Mer de tranquillité« (« The Silent Sea » en anglais) est une série coréenne mettant en vedette Bae Doona (« Sense8 » et « Stranger »), Lee Joon et Gong Yoo, qui jouait le recruteur dans « Squid Game ».

La fiction écrite et réalisée par Choi Hang-yong se déroule dans un avenir où la Terre a subi un processus de désertification, de sorte que seules les personnes les plus riches et les plus importantes peuvent obtenir suffisamment d’eau pour survivre. Dans l’espoir de changer cela, les chercheurs envoient un groupe de travail à la station Balhae pour récupérer un mystérieux échantillon.

Les membres de l’équipage ont des raisons différentes de rejoindre l’expédition : Song Jian veut découvrir ce qui s’est réellement passé à Balhae, puisque sa sœur aînée faisait partie de l’équipe qui y est décédée il y a cinq ans, Han Yunjae doit améliorer son niveau pour que sa fille reçoit un traitement approprié, tandis que Ryu Taesuk cache un secret.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « MAR DE LA TRANQUILIDAD » ?

Les protagonistes de « Mer de tranquillité« Ils ne connaissent pas les détails de la mission, ils n’ont qu’à récupérer un échantillon et revenir immédiatement, cependant, certaines choses les font douter du rapport du directeur Choi : il n’y a pas de radioactivité à la station et ils retrouvent les corps de l’équipage précédent avec signes de noyade.

Lorsqu’un des membres trouve enfin un échantillon, quelque chose l’attaque, le tue et prend le conteneur. Pendant ce temps, un autre astronaute s’approche trop près de l’un des corps et attrape un étrange virus qui l’oblige à expulser une grande quantité d’eau jusqu’à sa mort.

Après ces événements étranges, le chef de l’équipe d’exploration permet à Song Jian d’enquêter sur ce qui a anéanti tout le monde à la base de Balhae et de découvrir que le mystérieux échantillon qu’ils doivent obtenir est de l’eau lunaire, qui pourrait représenter le salut pour l’humanité si ce n’est pour la raison. agit comme un virus et tue son hôte.

De plus, il est révélé que ce qui a attaqué l’équipage de Han Yunjae était une fille nommée Luna 57 qui est capable de s’adapter à l’eau lunaire. Après s’être connecté avec la petite fille, Song Jian découvre que sa sœur Wonkyung a mené de sinistres expériences avec de l’eau lunaire, avec l’intention que les humains puissent s’adapter au liquide étrange qu’ils ont créé des clones de Luna, et le numéro 57 a été le premier à présenter des résultats positifs. .

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « MAR DE LA TRANQUILIDAD » ?

En apprenant la situation, le directeur Choi promet de leur envoyer un navire de sauvetage uniquement s’ils terminent la mission et emmènent la fille. Bien que le chef d’équipe soit d’accord, il doit d’abord traiter avec Ryu Taesuk, qui est un traître et est en contact avec une autre équipe à l’étranger.

Après avoir volé les échantillons d’eau lunaire et assassiné ses compagnons, Taesuk a l’intention de kidnapper Luna. Han Yunjae le trouve, mais avant qu’il ne puisse lui retirer les conteneurs, il remarque que la station est inondée et il doit mettre le reste de son équipe en sécurité.

À la fin de « Mer de tranquillitéHan Yunjae se sacrifie pour sauver Song Jian, Luna et un autre membre d’équipage, qui sont secourus et retournent sur Terre. Qu’arrivera-t-il à la petite fille? Le chef d’équipe est-il vraiment mort ? Avec qui Taesuk a-t-il communiqué ? L’eau lunaire sauvera-t-elle l’humanité ? Song Jian restera-t-il aux côtés de Luna ? Le réalisateur Choi et Kim Jae-sun cachent-ils plus de secrets ?