« Sea of ​​tranquilility », aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Écrit et réalisé par Choi Hang-yong, « Mer de tranquillité » ( » The Silent Sea » en anglais) est une série sud-coréenne qui vise à avoir le même succès que » The Squid Game » et » Heading to Hell » avec l’histoire d’un groupe d’explorateurs essayant d’obtenir des échantillons d’un espace abandonné station.

La station à laquelle ils doivent se rendre est la base de Balhae, sur la lune. Là, ils doivent récupérer ces échantillons de l’installation dans l’espoir de pouvoir sauver l’humanité. Le problème, c’est que la mission a un taux de survie de 10 %.

« Mer de tranquillité« Est une adaptation du court-métrage de 2014″ The Sea of ​​​​Tranquility » et présente un casting composé de Bae Doona ( » Sense8 » et » Stranger « ), Lee Joon et Gong Yoo, qui a joué le recruteur dans « Jeu de calmar”.

Les huit épisodes du premier opus sont disponibles sur Netflix seulement depuis le vendredi 24 décembre 2021, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà une deuxième saison.

« MER DE TRANQUILLITÉ », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est possible que les survivants entreprennent une nouvelle mission pour sauver l’humanité.

Dans le dernier épisode de « Mer de tranquillité», La station est détruite, les survivants doivent donc rapidement décider quelle sera la destination de la mission et la leur. Bien que tout implique de grands risques et sacrifices.

Bien que les acteurs principaux et les producteurs n’aient pas partagé de détails sur une éventuelle deuxième saison, la voie est prête à approfondir ce qui arrivera à Luna et au Dr Song Ji-an après leur retour sur terre.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Le docteur Song Ji-an arrivant à la gare de Balhae dans « Sea of ​​​​Tranquility » (Photo: Netflix)

QUAND SERA LANCEMENT LA SAISON 2 DE « MAR DE LA TRANQUILIDAD » ?

Oui Netflix renouveler « Mer de tranquillité« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.