Sea of ​​Solitude: le réalisateur coupe les voiles sur la Nintendo Switch le 4 mars

L’éditeur Quantic Dream et le développeur Jo-Mei Games ont annoncé le lancement de Sea of ​​Solitude: Coupe du réalisateur sur la Nintendo Switch. Le jeu sortira début mars.

le Nintendo L’édition Switch aura des ajouts qui ne figuraient pas dans la version précédente. Ils incluent un mode photo personnalisable, une intégration de gyroscope et bien plus encore pour Director’s Cut. Même si les joueurs ont déjà expérimenté le jeu, la nouvelle édition comprend un nouveau contenu.

L’édition 2021 mise à jour a quelques mises à niveau par rapport à la version originale 2019. Le scénario a été réécrit, une nouvelle distribution d’acteurs vocaux et des cinématiques et des animations augmentées pour transmettre le récit et améliorer l’expérience de jeu.

Sea of ​​Solitude: Director’s Cut se déroule dans un monde de monstres internes qui prennent vie. Le protagoniste Kay voit la solitude, la dépression et l’abandon devant elle, mais comme des bêtes effrayantes et des créatures fantastiques. Le scénario a été écrit par Corina Geppert.

En tant que Kay, les joueurs s’aventurent dans un monde où rien n’est tout à fait ce qu’il semble. Son voyage la mène à travers une ville noyée où la lumière a été remplacée par des ténèbres et des créatures métaphoriques qui nuisent à Kay, mais elle est obligée de les surmonter.

Kay parcourra le monde en bateau et à pied, naviguera dans des environnements difficiles, résoudra des énigmes et affrontera ses démons externes pour trouver la paix intérieure et mer de solitude.

Les monstres auxquels Kay fait face sont la proie de leurs propres problèmes. Ce sont maintenant des bêtes, mais Kay peut en apprendre davantage sur elle-même en en apprenant davantage sur ces créatures. Tout au long de son voyage, Kay apprendra ce que signifie vraiment être humain.

Le jeu lui-même a des contrôles simples. Les joueurs ont rapporté que le jeu est assez court à environ 4-5 heures mais raconte une histoire significative.

Quantum Dream a également annoncé une édition limitée en boîte qui est disponible en précommande maintenant. Les acheteurs recevront une édition physique du jeu avec un autocollant exclusif du protagoniste, Kay.

Le titre était nominé aux Game Awards 2019 pour «Games for Impact» et gagnant des Games for Change Awards 2020 pour «Most Significant Impact».

Mer de solitude est maintenant disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il a été initialement publié par EA en tant que EA Original en 2019.

Sea of ​​Solitude: Director’s Cut lance le 4 mars pour la Nintendo Switch.