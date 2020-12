Se souvenir des classiques: « Star Wars: The Force Unleashed »

« Star Wars: The Force Unleashed » étant l’un des premiers jeux des dernières générations de « Guerres des étoiles », cadre une avant et un après Avec ses diverses fonctions et mécanismes dans le jeu, nous allons maintenant revoir pourquoi il vaut la peine de s’en souvenir dans ce nouveau « Se souvenir des classiques. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Fall Guys »: quatre nouveaux skins révélés de la saison 3

« Star Wars: La Force libérée » est un jeu de la nouvelle génération de Guerres des étoiles et ce qui fait partie médullaire du projet multimédia que cela implique. Comme son nom l’indique, le jeu va de utilisation incontrôlable de la force et avec l’utilisation des nouvelles technologies qu’il introduit, ils promettent que l’expérience sera comme jamais auparavant, lancée en septembre 2008 pour Xbox 360, PC, Wii, PlayStation 2 et PlayStation 3.

Le gameplay de Force Unleashed



L’histoire elle-même a été créée sous sa direction George Lucas, promet de découvrir de nombreuses actualités sur l’univers de Guerres des étoiles se déroulant à l’époque peu explorée (alors) entre les films « Star Wars: Épisode III et IV ».

Les joueurs caractérisent un méchant, l’apprenti secret du même Seigneur Dark Vador appelé Starkiller, qui doit affronter les ennemis en utilisant les pouvoirs de la force et faire face à des décisions qui pourraient changer le cours de son destination.

le apprenti a été envoyé par Vador, pour voyager à travers la galaxie et détruire le reste des Jedi qui ont survécu au Commande 66.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Demon Slayer » révèle son énorme impact économique sur le Japon

« Star Wars: La Force libérée » est l’un de ces jeux incontournables pour tous les fans de « Guerres des étoiles », plus en ces temps de rédemption que traverse la saga après l’échec de La montée de Skywalker et la résurgence avec « The Mandalorian » et la prochaine série consacrée à Disney +.

Starkiller rejoint une fois complètement le côté obscur de la force



Et qui sait, peut-être que nous rencontrerons un Dave Filoni ce canon revient à protagoniste starkiller dans une nouvelle tranche.

>