Se réconcilier avec notre mère, pas de fiction

Je passe en revue une émission intitulée « Gilmore Girls ». C’est l’histoire de trois générations de femmes. La grand-mère est Emily, la mère est Lorelai et la fille est Rory. Incroyable la similitude avec la carte Lune dans le Tarot Mythologique.

Le spectacle raconte principalement les conflits entre les générations. La grand-mère est austère, riche, pleine de traditions et de principes. La mère est la folle qui a brisé ces schémas. Et la fille est un équilibre entre les deux – les traditions qui restent et certaines qui sont perdues.

J’ai regardé cette émission il y a quelques années, mais maintenant, après avoir résolu plusieurs conflits avec ma propre mère, je peux voir les choses différemment. Avant, j’étais fan de la mère – maintenant je vois qu’elle est intolérante et, souvent, égoïste, même par rapport à sa mère – la grand-mère. Aujourd’hui, je me rends compte que Rory est en fait le résultat de ce qui devrait être l’équilibre entre eux. Le nouveau, celui qui vient à la guérison et à la résolution – dans la série, Lorelai et Emily n’ont à nouveau une relation qu’à cause de la fille.

En fait, lorsque nous avons besoin de casser des schémas, nous finissons par devenir arrogants et construire un mur par rapport aux autres. J’ai fait la constellation familiale et j’ai compris plusieurs choses liées à la famille. J’ai pleuré un peu, j’ai failli devenir une victime, mais ensuite j’ai réalisé que, même comme je suis, et même après tant de conflits, j’avais besoin de pardonner à ma mère. Et pardonnez la façon dont j’ai fini par la traiter pendant tant d’années.

Ce n’est pas facile. Je ne suis pas une mère – j’ai choisi de ne pas l’être – mais je peux la comprendre. La maturité nous fait réaliser que les gens ne sont que cela : des gens. Les gens qui aiment font des erreurs. Ils se trompent même par amour. Bien sûr, nous avons encore besoin d’être sur notre chemin. Mais, en fait, je ne suis une femme forte que parce que j’ai été élevée par une femme forte.

Nous devons honorer les femmes qui nous ont précédés. Leurs combats, ce qu’ils représentaient. Aujourd’hui, je vois que j’admire la femme qu’est ma mère, mais à cause des conflits, j’étais contre elle. Aujourd’hui, je vois qu’une grande partie de ce qu’elle a essayé de m’enseigner – et que j’ai nié – est ce qui fonctionne vraiment encore. J’ai dû me rebeller – et souffrir – pour comprendre cela.

Lorelaï aussi. Nous faisons des erreurs. Mais je suis content que nous puissions le réparer ! Et cette réparation n’est pas forcément avec notre mère externe, mais cette représentation interne. Aujourd’hui, je comprends le féminin différemment. Je me laisse faire féministe et je comprends pourquoi. Mais à ce sujet, je parle dans un autre article. Joyeuse fêtes des mères maman! Je vous aime!!