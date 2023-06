Se blottir contre votre ancien bureau Macintosh est littéralement possible – quelqu’un a créé une couverture rétro originale

Que vous utilisiez des ordinateurs Apple depuis les années 1980 ou que vous ayez décidé de plonger dans le monde de l’entreprise Apple Des années plus tard, vous pourriez avoir envie de vous blottir dans une couverture qui représente un morceau légendaire de l’histoire de l’informatique. Nous parlons du bureau Macintosh classique.

C’est l’œuvre de Throwboy, une société américaine basée à Seattle, Washington, qui depuis 2007 se consacre à la création de produits textiles à l’esprit totalement rétro. En fait, c’est son essence depuis que son fondateur, Roberto Hoyos, a tricoté à la main sept coussins d’icônes informatiques comme cadeau pour sa petite amie, explique-t-il.

La couverture qui est aussi un bureau Mac OS

Throwboy, comme on dit, a un large catalogue de propositions, allant des coussins aux t-shirts, mais les caractéristiques du couverture mac os rétro Ils font en sorte qu’il ne passe pas inaperçu. Nous sommes face à un produit dont le design a été tissé avec des matériaux comme le coton et le polyester recyclé. Ses dimensions sont de 127 cm x 152 centimètres et il pèse 1,45 kg.

Au-delà des matériaux et des avantages d’une couverture tissée par rapport à une couverture imprimée en termes de durabilité, le détail avec lequel elle a été réalisée est remarquable. La disposition des fils représente les pixels de la résolution de ces ordinateurs d’il y a plus de trois décennies de l’interface utilisateur graphique Mac OS conçue pour les moniteurs de l’époque.





Les éléments à l’écran, quant à eux, sont également assez curieux. nous trouvons un fenêtre principale avec sept dossiers, qui « occupent » 6,8 Mo sur le disque. La corbeille, l’icône System HD et une disquette « Visite guidée » font également leur apparition. Le tout est assez cohérent et peut être un vrai délice pour les plus nostalgiques. Maintenant, le prix pour se blottir dans cette couverture n’est ni plus ni moins que 185 €.

De Throwboy, ils affirment qu’ils expédient dans différentes parties du monde, bien que les frais d’expédition et les taxes doivent être ajoutés au prix du produit. Le prix peut certainement être un peu élevé si l’on tient compte de la large gamme de produits similaires, principalement d’origine asiatique. Hoyos défend ses prix et assure qu’il s’agit non seulement d’un produit de qualité, mais qu’il a été tissé à New York.

