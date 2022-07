SDCC 2022 : Star Trek : les personnages de Deep Space Nine apparaîtront dans les ponts inférieurs

Pendant le Star Trek panel univers qui a eu lieu le samedi 23 juillet 2022, la bande-annonce de Star Trek : ponts inférieurs la saison 3 a été dévoilée ! En plus de plus d’indices sur ce qui pourrait se passer à la suite de l’arrestation de l’USS Cerritos Capitaine Carol Freeman (Dawnn Lewis) à la fin de la deuxième saison de la comédie animée, la bande-annonce a également confirmé que nous revisiterions le décor éponyme de Star Trek : Deep Space Nine. De plus, il a été laissé entendre que nous pourrions voir des « visages familiers » lors de la visite !

Techniquement, nous avons déjà vu Deep Space Nine de Ponts inférieurs, mais seulement dans un flashback. Au cours de l’épisode de la saison 1 « Cupid’s Errant Arrow », un flashback a montré une version plus jeune de l’enseigne Beckett Mariner (Tawny Newsome) en train de prendre un verre sur la station spatiale.

FILM VIDÉO DU JOUR

Puis, dans l’épisode de la saison 2 « Nous aurons toujours Tom Paris », Mariner a confirmé dans un dialogue qu’elle avait déjà été affectée à la station. Et bien qu’il s’agisse d’un jouet plutôt que de la station elle-même, dans l’épisode de la saison deux « An Embarassment of Dooplers », l’enseigne D’Vana Tendi (Noël Wells) a offert à l’enseigne Samathan Rutherford (Eugene Cordero) un modèle de marque Quarks de Deep Space Nine. .

Quark pourrait-il apparaître sur les ponts inférieurs ?

Paramount+

En parlant de Quark (Armin Shimerman), le Ferengi est l’un des personnages de Espace Profond Neuf qui semble le plus susceptible d’apparaître dans Ponts inférieurs épisode, étant donné qu’il vivait et travaillait toujours sur la station à la fin de la série. Son frère Rom (Max Grodénchik) et l’épouse bajorane de Rom, Leeta (Chase Masterson), étaient également toujours présents. De plus, Kira Nerys (Nana Visitor) et le docteur Julian Bashir (Alexander Siddig) sont également restés à la station, ainsi que le fils du « feu » commandant Sisko (Avery Brooks), l’écrivain Jake Sisko (Cirroc Lofton).

D’autres personnages principaux récurrents, comme Miles O’Brien (Colm Meaney) et Worf (Michael Dorn) ont quitté Deep Space Nine dans le dernier épisode de la série. Cependant, il n’est pas hors de question qu’ils puissent réapparaître, que ce soit sur la station ou ailleurs, d’autant plus que Dorn devrait déjà revenir pour Star Trek : Picard saison trois.

Enfin, un Espace Profond Neuf personnage peut déjà être aperçu dans la bande-annonce : Martok, chef de la Maison Martok (JG Hertzler). Cependant, ce personnage a quitté Deep Space Nine à la fin de la série pour revenir à Qo’noS et devenir chancelier de l’Empire Klingon.

Les deux premières saisons de Ponts inférieurs et les sept saisons de Espace Profond Neuf sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+. Qu’espérez-vous voir dans la saison 3 ?