SDCC 2021 redevient virtuel cet été

Le Comic-Con de San Diego a annoncé qu’il deviendrait à nouveau entièrement virtuel cet été, mais espère un événement plus petit cet automne.

Cela ne devrait pas être une grande surprise, même si c’est quelque chose de décevant, mais le SDCC ne reviendra pas cet été comme nous l’espérions tous. Au lieu de cela, ils feront une présentation virtuelle comme ils l’ont fait l’année dernière. L’annonce vient directement d’eux via cette déclaration:

Maintenant, il est mentionné ici un événement en personne plus petit qu’ils espèrent organiser en novembre s’il est sécuritaire de le faire. Pas encore de gros détails sur ce que nous pourrions voir pendant le SDCC virtuel, même si j’espère que c’est un peu plus rempli que l’année dernière avec des panels. Naturellement, une grande partie de cela reviendra aux exposants participants, mais ce serait bien de voir SDCC livrer quelque chose de grand comme DC FanDome avec des révélations majeures et des remorques à apprécier.

De toute évidence, il est encore temps de faire des plans et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce qui se passe!