« Scrubs »: l’actrice est prête à revenir dans un film

Dix ans se sont écoulés depuis la populaire série humoristique « Gommages»Est arrivé à sa fin, restant comme l’une des productions qui restent encore fraîches dans la pensée collective du public, surtout après l’arrivée de la production sur différentes plateformes de streaming.

Au fil des ans et avec la mort éventuelle de certains des membres les plus importants de la distribution, il en est venu à spéculer sur la possibilité d’une sorte de retrouvailles, dont l’actrice Sarah Chalke a été interrogé lors d’une récente interview.

Fans de la série NBC ils seront heureux de savoir qu’elle n’est pas seulement disposée à revenir à son caractère de médecin Elliot Reid, mais aussi des entretiens sur le sujet ont déjà eu lieu. «J’y serais. J’adorerais le faire », a déclaré Chalke à Variety à propos de la possibilité d’un redémarrage.

Nous en avons parlé. Je pense que la vie de tout le monde est très folle, mais nous avons dit à quel point ce serait cool de faire quelque chose comme le casting de «Psych», je pense que ce serait vraiment cool de faire quelque chose comme ça.

Comme certains s’en souviendront, après la fin de « Psych », une série qui a été un succès sur le réseau. Réseau USA a fait deux films après sa fin, qui ont tous deux été un énorme succès auprès des fans de la production. Ce ne serait pas la première fois que le retour de « Scrubs » serait évoqué d’une manière ou d’une autre.

Zach Braff, Le principal protagoniste de la série, a souligné l’année dernière que tout dépendrait de convaincre les dirigeants de Disney (propriétaires de la chaîne) et de l’ajout de Bill Lawrence (le créateur des personnages) au projet, qui a également déjà exprimé son intérêt à travailler avec le lancer à nouveau.