Scrooge de Netflix : Un chant de Noël : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Charles Dickens est l’un des écrivains les plus inspirés à avoir vécu. Au fil des ans, ses pièces ont acquis une influence massive. Il suffit de penser à Oliver Twist et un Conte de deux villes. Pourtant, ce ne sont là que deux des œuvres bien-aimées de Dickens, un auteur d’un autre âge avec un penchant pour la transcription de récits dépassant les frontières et le temps. Ce don est pleinement affiché dans son œuvre peut-être la plus connue, un récit de vacances. Étonnamment, Charles Dickens, un homme qui se promenait autrefois dans les rues d’Angleterre, est également connu pour offrir aux lecteurs et au public mondial l’inoubliable conte de Noël Un chant de noel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂