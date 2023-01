Scream VI reçoit les éloges du scénariste original Kevin Williamson

Tel que rapporté par ScreenRant, le dernier opus du Pousser un cri franchise d’horreur, Cri VI, a reçu de nombreux éloges de Kevin Williamson, l’auteur du film original. Williamson a développé le scénario du classique de 1996 ainsi que deux de ses suites, sa dernière étant Cri 4. Williamson est également revenu pour la suite à venir, où il a agi en tant que producteur exécutif. Le prochain Pousser un cri Le film devrait actuellement sortir le 10 mars. Avec de nombreux fans de la franchise enthousiasmés par la dernière suite, Williamson a récemment révélé ses réflexions sur Cri VI tout en discutant avec SyFy Wire.





Le prochain Pousser un cri le film sera une suite directe à celui de 2022 Pousser un cri, qui s’est produit plus de deux décennies après les meurtres de Woodsboro. Alors que le film précédent suivait un nouveau groupe d’adolescents ciblés par le tristement célèbre tueur Ghostface, sa suite suivra les quatre survivants du film précédent alors qu’ils tentent de poursuivre leur vie à New York. Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding reviendront pour reprendre leurs rôles du film précédent. Dermont Mulroney, Henry Czerny, Josh Segarra et Samara Weaving rejoindront également le casting.

Kevin Williamson a déclaré qu’il était « absolument étonné de voir à quel point cela s’est bien passé ».

Tout en discutant avec SyFy Wire, Williamson pourrait s’empêcher de louer le prochain épisode de Pousser un cri, notant qu’il est « absolument étonné de la façon dont cela s’est passé ». L’écrivain a déclaré: « Cela ne ressemble pas à la » partie 6 « , c’est comme si vous regardiez cette grande, énorme et fraîche réinvention. J’aime, j’aime, j’aime, j’aime. J’ai regardé le film avec un grand sourire sur mon visage. Je pense que c’est tout et plus encore. Et aller à New York était génial. Le film est nouveau, il se sent frais, on dirait un nouveau film.

Williamson a également crédité Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, (deux des visages derrière la collection de films intitulée Radio Silence) qui ont repris leurs rôles de co-réalisateurs. Williamson a déclaré: « Radio Silence est incroyable, ce sont les personnes idéales pour reprendre le flambeau. » Il a terminé en disant: « J’adore Scream VI. C’est vraiment bien. C’est génial. Il n’y a pas moyen de contourner ça. Je suis très content de la façon dont ça s’est passé … J’ai vraiment tout cet enthousiasme pour ça. Je suis vraiment excité . »

Bien que de nombreux détails sur le prochain Cri VI sont toujours secrets, les fans de la franchise savent déjà que David Arquette (qui jouait Dewey Riley) ne sera pas dans le prochain film car Dewey a été tué dans le dernier Scream. Un autre personnage qui ne sera pas présenté dans le prochain film est la dernière fille originale de la franchise, Sidney Prescott, alors que Neve Campbell a refusé de revenir à son rôle emblématique. Sans ces visages familiers, certains fans ont émis l’hypothèse que Gale Weathers ou Sam Carpenter pourraient jouer un rôle important dans Cri VI.