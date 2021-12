Scream TV Spot présente Ghostface dans un masque métallique brandissant un lance-flammes

Le dernier Pousser un cri Un spot télévisé fait monter la barre sur l’horreur et le chaos pour lesquels la franchise est connue. Le clip de 30 secondes contient de nouvelles séquences, et c’est absolument fou. Ghostface est vu dans un masque métallique, utilisant un lance-flammes pour éventuellement revendiquer sa prochaine victime. Vous pouvez consulter le nouveau Pousser un cri Spot télévisé intitulé « Pas ce film, Sidney ! » au dessous de.

Diffusé par la chaîne Youtube Hello Sidney, le clip tease la Ghostface la plus déjantée à ce jour. En un instant, nous pouvons voir Ghostface arborant un masque métallique et brandissant un lance-flammes. Nous l’avons vu utiliser des couteaux, des fusils, du gaz ou l’ancienne méthode de lancer-les-poussières pour tuer ses victimes, mais jamais un lance-flammes. Mais ne soyez pas trop excité. le Pousser un cri franchise est connue pour son marketing trompeur.

Ghostface dans un masque métallique et tuer avec un lance-flammes semble trop beau pour être vrai et pourrait être une autre mauvaise direction de la part des cinéastes. Pousser un cri Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett se sont donné beaucoup de mal pour garder secrète l’identité du tueur. Ils ont même distribué plusieurs scripts aux acteurs et tourné différentes fins. Un grand moment comme Ghostface portant un masque métallique n’aurait pas été révélé à seulement un mois de la sortie du film. C’est une trop belle révélation pour la gâcher comme ça. Et cela rappelle le Coup de couteau films, qui existent dans le Pousser un cri la franchise. Un lance-flammes brandissant Ghostface pourrait-il faire partie d’un Coup de couteau suite? Je suppose que nous saurons quand Pousser un cri premières le 14 janvier 2022.

Le prochain Pousser un cri est le cinquième film de la franchise slasher titulaire créée par la légende de l’horreur Wes Craven et l’écrivain Kevin Williamson. le Pousser un cri les films sont connus pour leur comédie noire, leur violence extrême et leurs tropes de films d’horreur satiriques. les années 1996 Pousser un cri est considéré comme l’un des plus grands films d’horreur et est connu pour revigorer le genre du film slasher. Pousser un cri suit une lycéenne qui devient la cible d’un tueur psychopathe connu sous le nom de Ghostface. Le personnage est apparu dans trois autres Pousser un cri films, qui ont eu autant de succès, sinon aussi bien que le premier.

Après la disparition de Wes Craven en 2015, des plans pour plus Pousser un cri les films ont été suspendus jusqu’en 2020, lorsque Paramount a officiellement annoncé un cinquième Pousser un cri film (intitulé Pousser un cri). Prêt ou pas Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont réalisé le film à partir d’un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Pousser un cri est présenté comme une relance de franchise mais n’est pas un redémarrage approprié. Au lieu de cela, il raconte une histoire originale, honorant les films précédents tout en attirant le public moderne. Le synopsis de l’intrigue pour Pousser un cri « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la ville tranquille de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. »





Pousser un cri marque le retour des habitués de la franchise Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, David Arquette dans le rôle de Dewey Riley, Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers et Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks de Crier 4. Ils sont rejoints par les nouveaux arrivants de la franchise Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. Soyez prêt à voir Ghostface tuer à nouveau quand Pousser un cri sort en salles le 14 janvier 2022.





