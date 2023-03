Scream Star Mason Gooding dit que Chad était censé mourir dans le scénario original

Maçon Gooding est sur le point de revenir sur grand écran à travers le film Cri VI. Gooding décrit le rôle de Chad Meeks-Martin, qui a inventé le terme « the Core Four » se rapportant aux personnages principaux du film. Outre Gooding, les Core Four sont interprétés par Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega et Melissa Barrera.





Eh bien, apparemment, « le Core Four » était censé être « le Core Three » au départ car Gooding n’était pas censé survivre dans le film. L’acteur partage que le scénario qu’il a reçu pour la première fois indiquait que son personnage ne survivrait pas au cinquième film Scream. Ce n’est qu’au moment du tournage qu’il a obtenu la confirmation que son personnage vivra.

Mason Gooding a été surpris après avoir découvert que son personnage dans le film ne mourrait pas. Il a dit à EW : « J’étais en quelque sorte un appât et un interrupteur. Le script que j’ai reçu la première fois disait que je suis mort. Je ne pense pas que vous alliez nécessairement dans un film Scream en espérant vivre à chaque fois. J’ai juste en quelque sorte accepté mon sort. Ce n’est que lorsque nous avons commencé le tournage de Scream 5 qu’on m’a dit que j’allais survivre et passer au suivant. »

Bien qu’il soit heureux que son personnage réussisse, il a d’abord été choqué après avoir lu le scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Il a dit: « Je ne savais pas nécessairement que la dynamique » Core Four « allait prendre le niveau d’intimité qu’elle avait, pour ainsi dire. » Il a ensuite taquiné un peu et ajouté: « Je ne pensais pas non plus que j’allais être aussi déconcerté par la révélation du tueur que moi. Les gens verront pourquoi quand ils regarderont le film. «





Un film pour les cinéphiles sanguinaires

Paramount Pictures

Gooding a révélé que Cri VI satisfera sûrement les fans assoiffés de sang. L’acteur a laissé entendre que le film comportera des morts « plus longues et plus longues ». Il a dit: « Je pense que c’était le Scream le plus sanglant d’un gallon à l’autre du point de vue du sang utilisé. Et cela, je pense, parle du niveau de viscères dans et autour du film, dont certains me sont soumis. ”

Il a en outre ajouté: «Je peux dire par expérience que le surnom de« Cri le plus sanglant »est valable. Mais ce que j’ai toujours aimé [the first] Scream est le soin et l’amour que le film semble incarner dans son thème et ses messages. Ce n’est pas un film d’horreur méchant; il a un certain niveau d’autonomisation dans ses personnages principaux et sa fille finale que j’apprécie vraiment en tant que fan d’horreur. C’était donc très agréable de voir cet écho dans ce Scream également. »

Il a conclu: «Ce qui est cool avec Scream, c’est que vous êtes heureux de toute façon. Soit vous obtenez une mort cool, soit une opportunité vraiment cool de revenir, donc dans tous les cas, je suis en quelque sorte gagnant-gagnant. »

Cri VI sort au cinéma le 10 mars.