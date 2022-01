Scream Star Jenna Ortega s’ouvre sur l’hommage à Drew Barrymore

Le cinquième Pousser un cri Le film est maintenant à l’affiche dans les salles de cinéma et de nombreux critiques se sont extasiés sur la façon dont le nouveau film parvient à réinventer la franchise tout en servant simultanément de continuation à l’histoire originale. Alors que nous suivons maintenant plusieurs nouveaux personnages, tous servant de tueur possible sinon l’une des nombreuses victimes, il y a de nombreux clins d’œil aux films précédents que les fans peuvent apprécier. L’un d’eux serait avec une scène impliquant Jenna Ortega qui rappelle la première scène de la franchise.

Au début de l’original Pousser un cri, Drew Barrymore est harcelé au téléphone avant que Ghostface ne la tue brutalement. Le personnage d’Ortega a été présenté dans une scène similaire avec Ghostface la tourmentant au téléphone avant d’entrer apparemment par effraction, et cela a été dans les bandes-annonces et les aperçus. En ce qui concerne la façon dont il s’avère que cette fois-ci, il vous appartiendra de voir lorsque vous regarderez le film, mais Ortega a dit à Entertainment Tonight quel était son processus de réflexion pour faire cette scène.

« Le problème, c’est que la scène Drew Barrymore, Casey Becker est l’une de mes scènes préférées de tous les temps au cinéma », a déclaré Ortega. « De plus, cela n’aurait pas pu être fait plus parfaitement, donc c’est difficile parce que je sais que tous les films Scream depuis lors ont été une sorte de réitération ou de jeu sur cette scène. Donc, je voulais en quelque sorte rendre celui-ci différent d’une manière ou d’une autre, mais je n’ai pas non plus l’impression d’essayer d’arnaquer qui que ce soit. Je ne pourrais jamais faire ça. »

Elle a ajouté: « Je voulais en faire le mien, mais je voulais aussi m’assurer que la reconnaissance et le respect pour Drew et Wes et Kevin étaient là et faits. Je sais que les gens sont très critiques parce que cela a établi une telle norme, il être la première scène de la franchise et c’est tellement emblématique. Je pense que c’est quelque chose que la communauté Scream critique beaucoup et c’est très hardcore, et je ne voulais tout simplement pas laisser tomber qui que ce soit.

Scream ramène les stars survivantes de Legacy, mais survivront-elles cette fois ?





Jenna Ortega est l’un des nombreux nouveaux visages à rejoindre le casting. Pendant ce temps, les trois grandes stars qui ont survécu depuis l’original reviennent pour leur cinquième bataille avec Ghostface. Bien sûr, l’identité de Ghostface est ce qui change toujours, et le plus souvent, plusieurs personnes sont impliquées. Nous n’entrons pas dans les spoilers de fin ici, mais beaucoup Pousser un cri les fans semblent être assez satisfaits de la façon dont les choses se terminent.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell ( Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley) reprennent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

Pousser un cri joue maintenant dans les salles de cinéma.





