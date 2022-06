Scream Star Jenna Ortega remporte la performance la plus effrayée aux MTV Awards

La victoire de la performance la plus effrayée au Prix ​​​​du film et de la télévision MTV va à Jenna Ortega pour Pousser un cri. Chaque année, les MTV Movie & TV Awards récompensent divers films, émissions de télévision et interprètes, la cérémonie de 2022 marquant le 30e spectacle annuel. Les festivités ont été animées par Vanessa Hudgens et Tayshia Adams, Ortega remportant le prix de la performance la plus effrayée.

Il se trouve qu’Ortega a également joué dans X, le film slasher de style rétro sorti plus tôt cette année par Ti West. Ce film figurait également dans la catégorie Performance la plus effrayée avec la co-vedette d’Ortega, Mia Goth, nominée. Les autres nominés comprenaient Kyle Richards pour Halloween tueMillicent Simmonds pour Un endroit calme, partie IIet Sadie Sink pour Fear Street: deuxième partie 1978.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ortega a certainement fait sa marque dans le genre de l’horreur. À part Pousser un cri et Xelle est également apparue récemment dans Atelier 666, une comédie d’horreur développée par Dave Grohl et son groupe Foo Fighters. Elle est également apparue dans les films Insidious: Chapitre 2 et La baby-sitter : Killer Queenet a un rôle principal dans la série à suspense Netflix Tu. Ortega peut actuellement être entendu comme voix principale dans la série animée Jurassic World Camp Crétacé et jouera bientôt le rôle principal dans Mercredile reboot de Tim Burton La famille Addam c’est en préparation chez Netflix.

Jenna Ortega a rendu hommage à Drew Barrymore avec le rôle de Scream

Divertissement Spyglass

Jenna Ortega joue un personnage dans le cinquième Pousser un cri cela a été comparé à Casey Becker de Drew Barrymore du film original. Ortega a déjà dit Divertissement ce soir qu’elle est entrée dans le film dans l’espoir de rendre justice à la franchise, et compte tenu de sa victoire aux MTV Movie & TV Awards, il semblerait qu’elle l’ait vraiment fait.

« Le problème, c’est que la scène Drew Barrymore, Casey Becker est l’une de mes scènes préférées de tous les temps au cinéma », a expliqué Ortega. « De plus, cela n’aurait pas pu être fait plus parfaitement, donc c’est difficile parce que je sais que tous les films Scream depuis lors ont été une sorte de réitération ou de jeu sur cette scène. Donc, je voulais en quelque sorte rendre celui-ci différent d’une manière ou d’une autre, mais je n’ai pas non plus l’impression d’essayer d’arnaquer qui que ce soit. Je ne pourrais jamais faire ça. »

Elle a ajouté : « Je voulais en faire le mien, mais je voulais aussi m’assurer que la reconnaissance et le respect pour Drew, Wes et Kevin étaient là et faits. Je sais que les gens sont très critiques parce que cela a établi une telle norme, c’est étant la première scène de la franchise et c’est tellement emblématique. C’est quelque chose que je pense que le Pousser un cri la communauté critique beaucoup et est très hardcore, et je ne voulais tout simplement pas laisser tomber qui que ce soit. »

Pousser un cri peut être trouvé en streaming sur Paramount +.