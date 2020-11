Scream: son réalisateur explique que le nouveau film est une suite, et non un redémarrage

Il a été récemment confirmé que le film connu sous le nom de « Scream 5 » sera intitulé simplement « Crier ». Cette décision a dérouté de nombreux fans de la saga, qui croient désormais que le nouvel opus ne sera pas une suite, malgré Neve Campbell et Courteney Cox, et se transformera en un redémarrer. Un des réalisateurs de la bande, Tyler Gillett, Il a expliqué que son projet continuerait d’être un autre chapitre de la franchise commencée par Wes Craven et pas un redémarrage.

«Je pense que nous avions cette peur, et Mat il a réalisé plus tôt, quand il a commencé à lire le scénario. Il y a beaucoup de poids dans ce que sont ces quatre films « , a expliqué Gillet avant CinemaBlend. «Et nous avons estimé que c’était la seule façon correcte de le faire. Avoir un lien avec le passé tout en trouvant un moyen de créer des personnages nouveaux et intéressants qui attirent un nouveau public et un ancien public. Et j’espère que tout va de l’avant d’une manière contemporaine, effrayante et amusante. «

L’une des principales préoccupations de Gillet est-ce que le nouveau « Crier » savoir garder l’essence des bandes originales. Pourtant, le réalisateur s’est également inspiré de certains films d’horreur modernes, comme « We » par Jordan Peele. Le cinquième volet de la saga « Crier » Il sortira sur les écrans le 14 janvier 2022, et ce sera alors que les fans pourront voir si ce mélange entre la terreur classique et actuelle finit par se produire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂