Scream Reboot rend hommage à Wes Craven tout en attirant un nouveau public

La dernière entrée dans le Pousser un cri La franchise devrait sortir dans les cinémas en janvier 2022 et, sans compter l’émission télévisée, marquera la cinquième entrée dans la série Scream et la première sans la participation du créateur Wes Craven, décédé il y a six ans en août. Cependant, la nouvelle star Melissa Barrera a déclaré qu’avec son mélange de nouveaux et d’anciens membres de la distribution, le nouvel opus servira à honorer le défunt réalisateur et apportera également la franchise à une toute nouvelle génération de cinéphiles.

Les quatre premiers films de la franchise ont tous été réalisés par Wes Craven, la pression est donc sur les nouveaux réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett pour non seulement conserver le ton et la qualité du travail de Craven, mais aussi apporter quelque chose de nouveau et de frais à la franchise. Avec une seule de ces choses étant une tâche énorme en soi, il y en aura peu qui envieront la tâche qui attend la paire. Alors que Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette et Marley Shelton sont tous prêts à reprendre leurs rôles aux côtés d’une multitude de nouveaux visages, dont l’un portera un masque plus que familier, ils semblent bien préparés pour le défi à venir. pour plaire à une base de fans existante et apporter du sang neuf.

« Matt et Tyler y apportent leur fraîcheur, mais nous honorons Wes », a déclaré Barrera à Variety. « Je pense que cela rendra les fans heureux, mais attirera également un nouveau public pour les films, ce qui me passionne. Je ne pouvais pas le croire; j’étais un fan tout le temps. Chaque fois qu’ils criaient, ‘coupez’, disais-je aux réalisateurs, ‘prenez-nous en photo !' », s’est exclamé l’acteur. « Maintenant, Courteney est une amie très proche. Ils sont tous tellement incroyables et j’ai adoré ça. Je suis tellement excité pour janvier. »

Une chose que la franchise Scream a fait différemment des films de tueurs en série qu’elle a presque parodiés, comme vendredi 13 et Freddy, devait avoir le même tueur masqué mais toujours quelqu’un de différent derrière le masque, permettant le même genre de méchant récurrent sans avoir besoin d’un moyen de plus en plus ridicule de les ramener d’entre les morts. Craven n’avait pas non plus peur de se moquer du genre dans lequel il s’est fait un nom, et c’est cette approche ironique qui a conduit à Pousser un crisuccès initial de.

S’exprimant lors d’une récente réunion virtuelle, Kevin Williamson, qui a également écrit Pousser un cri, et les entrées deux et quatre de la série, ont déclaré qu’une grande différence dans la nouvelle suite est qu’il n’y a pas beaucoup d’approche méta du genre d’horreur. « J’avais vraiment peur de faire l’un de ces films sans Wes », a-t-il déclaré. « Les réalisateurs m’ont en fait envoyé une lettre lorsque l’offre a été envoyée et m’ont dit que la raison pour laquelle ils étaient réalisateurs était à cause de Wes. Ils sont donc même très honorés d’avoir même été invités à faire ce film, et qu’ils sont de si grands fans de lui et les films eux-mêmes, et des acteurs, et qu’ils voulaient vraiment honorer sa voix, ce que je crois vraiment qu’ils ont fait. »

Il a poursuivi : « Ce que j’aime dans le nouveau Pousser un cri c’est qu’il adopte une approche nouvelle. C’est ce beau genre de nouveau film frais, mais il y a aussi ce facteur nostalgique qui le traverse. Pour moi, c’était un mélange parfait de la façon de faire le prochain Pousser un cri. C’était donc ce qui m’excitait le plus. Je suis époustouflé par les réalisateurs, et j’étais vraiment nerveux parce que personne n’est Wes Craven. J’hésitais vraiment à monter à bord et à en faire partie, et je suis content de l’avoir fait parce que je pense que ça va rendre Wes fier. » Avec les acteurs et l’équipe voulant tous faire la fierté de Craven et potentiellement mettre en place le franchise pour plus de futures suites, Crier 5 a beaucoup à faire quand il arrivera dans les cinémas le 14 janvier de l’année prochaine.

Sujets : Crier, Crier 5