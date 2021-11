Scream: le réalisateur du nouvel opus parle de suites possibles

Il ne reste que quelques mois avant le retour de « Scream », l’une des franchises de slasher les plus emblématiques du cinéma américain, étant le premier opus sans la participation directe de son réalisateur original, Wes Craven, à son décès en 2015.

Cela fait 19 ans que le masque Ghostface a fait sa première apparition sur grand écran et bien que l’idée de poursuivre son héritage sans la présence de Craven puisse être un sacrilège pour certains de ses fans, la vérité est que ce nouvel opus de « Scream » promet d’être un opus digne de continuer la franchise tout en rendant hommage à son créateur. C’est du moins ce qu’ont déclaré ses administrateurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift présente un court métrage inspiré de « All Too Well »

Le cinquième volet de la saga, qui s’intitule simplement « Scream », met en scène le duo de réalisateurs composé de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Guillett, connus pour des films tels que « Ready or Not » ou « Devil’s Due », qu’ils se sont efforcés conserver les membres originaux de la franchise aux côtés de leur nouvelle distribution de personnages, en cherchant à honorer tous leurs éléments narratifs précédemment établis.

Bien que le cinéaste ne le confirme pas officiellement, Guillett a indiqué dans un entretien avec Total Film (via Hello Sidney) quelques détails sur la qualité du scénario de ce nouvel opus et comment son récit pourrait donner lieu à de nouvelles histoires à travers d’éventuelles conséquences.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Hanks dévoile ses trois films préférés dans sa filmographie

«Ce nouveau groupe de personnages est tellement merveilleux. Le casting de l’héritage, ils sont si merveilleux. Je pense que ce que nous avons découvert et ce que Guy et James ont fait (Busick et Vanderbilt, scénaristes du film), c’est qu’ils ont trouvé une vraie raison à l’existence de l’histoire suivante », a déclaré Guillett. « Nous savons qu’il y a plus d’essence dans le réservoir. Il y a plus d’histoires à raconter à Woodsboro et à propos de ces personnages, c’est sûr. »

Neve Campbell, qui s’est démarquée depuis 1996 dans son rôle de Sidney Prescott, a souligné que ses doutes initiaux quant à la réalisation de ce film sans Wes Craven s’étaient dissipés à la lecture du scénario, qui lui avait été remis avec une lettre de ses réalisateurs dans le qui ont exprimé leurs souhaits en honorant cette franchise. « Scream » sortira en salles le 14 janvier 2022.