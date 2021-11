Scream: la séquence de démarrage a presque fait virer Wes Craven

"France Sauna" "Sauna infrarouge APOLLON Quartz 2 à 4 Places"

"SAUNA APOLLON QUARTZDescription Sauna Apollon Quartz France SaunaLe sauna Apollon se renouvelle tout en gardant les avantages qui ont fait son succès.Les émetteurs infrarouges de l'Apollon sont équipés de la dernière technologie Full Spectrum Quartz. Les avantages sont multiples : un démarrage presque instantané, une large longueur d'ondes pour agir aussi bien en profondeur qu'à la surface de l'épiderme. Chaque séance devient un pur moment de plaisir. Les panneaux infrarouges sont disposés de manière à optimiser les bienfaits du Quartz, et sont couplés à des panneaux Carbone pour garantir une température uniforme dans la cabine.Son design en épicéa massif est souligné par des équipements aussi discrets que pratiques. Les luminaires extérieurs ainsi que la chromothérapie LED intérieure soignent l'ambiance lumineuse, alors que l'équipement audio FM / USB diffuse votre musique préférée.De belle facture et bien équipé, le sauna Apollon Quartz répond aux normes actuelles en matière de résistance et de sécurité. Ce sauna en bois massif bénéficie de la meilleure technologie pour vous aider à vous détendre et à purifier votre organisme.Les bienfaits du rituel finlandais ne sont plus à démontrer : beauté de la peau, bien-être mais aussi renforcement du système immunitaire, soulagement des douleurs musculaires et des courbatures, élimination des toxines, etc.Équipements sauna ApollonLes avantages du sauna ApollonTECHNOLOGIE QUARTZ = FULL SPECTRUM IRToujours composé en partie d'IR (rayonnement infrarouge) de type C, le quartz permet principalement une émission des IR-A & IR-B connus pour leur action plus en profondeur afin de vous détendre et de relaxer vos muscles en profondeur.Le sauna infrarouge avec éléments de chauffe en carbone APOLLON s'installe facilement dans la salle de bain ou n'importe quelle autre partie de la maison en le branchant simplement à une prise de courant.Disponible en 2, 3 ou 4 places, cet équipement de confort dispose d'un panneau digital intelligent pour une programmation facile et intuitive.Conçu pour une relaxation complète, il met aussi à disposition un système audio MP3/FM : vous écoutez la musique que vous aimez, le temps désiré.Le sauna Apollon est sans nul doute le meilleur rapport qualité / prix du marché, d'autant plus que Erobot-piscine.fr vous offre 2 dossiers confort haut de gamme pour l'équiper.Un sauna en épicéa du CanadaLe sauna Apollon Quartz est réalisé de manière artisanale en épicéa du Canada pour des finitions soignées et élégantes.L'épicéa du canada est une essence noble considérée comme extrêmement esthétique : Ce bois recherché est parmi les plus précieux au monde. Sa finesse et sa beauté n'ont d'égal que sa résistance à l'usure et à l'humidité. Parce que l'épicéa pousse lentement, il devient progressivement très dense et particulièrement robuste au bout de plusieurs dizaines d'années. Le fait qu'il contienne très peu de résine garantit en plus qu'il va peu travailler avec le temps.L'épicéa est donc un bois...