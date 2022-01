Scream First Reactions appelle la suite de Legacy un bon moment sanglant

Les premières réactions à Pousser un cri (ou Crier 5, si vous préférez) sont dedans, et il semble que nous ayons une suite digne d’un héritage entre nos mains. Le cinquième volet tant attendu de la franchise d’horreur très populaire arrive un peu plus d’une décennie après le dernier film et replongera le public dans le monde terrifiant du tueur slasher connu sous le nom de Ghostface.

« Criez des monstres ! » dit une réaction de quelqu’un qui a eu la chance d’avoir commencé son année avec une bonne dose d’horreur. « C’est un exemple classique de la façon de raviver et de revigorer une franchise et de le faire dans un style qui tue. Génie brutal, il a l’intelligence acérée des meilleures entrées de la série avec un troisième acte qui le cloue absolument. Deux pouces vers le haut ! »

Une autre réaction précoce appelle Pousser un cri » un sacré bon moment « , révélant que le dernier né de la franchise fait exactement ce que vous voudriez qu’une suite héritée fasse, ajoutant qu’elle » sert d’hommage / continuation touchant à la franchise emblématique de Wes Craven et présente certains des plus horribles , les meurtres les plus originaux de la série. Le Legacy Cast se marie parfaitement avec la viande fraîche.

Alors que certaines réactions posent un problème mineur avec le rythme du premier acte de Scream, le consensus général semble certainement être que Pousser un cri vaut bien l’attente, ravivant le genre slasher grâce à de nombreux rebondissements, virages et meurtres brutaux.

Certains ont même appelé Pousser un cri le meilleur opus depuis l’original de 1996, avec une réaction ajoutant que la suite « honore magnifiquement l’héritage du premier film tout en apportant un nouveau ton frais mais brutal à la franchise. »

Dirigé par Prêt ou pas duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et avec un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick, Pousser un cri reprend vingt-cinq ans après qu’une séquence de meurtres brutaux a d’abord choqué la ville tranquille de Woodsboro et présente un nouveau tueur, qui a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé mortel de la ville. Même après toutes ces années, il semble que le duo de réalisateurs Bettinelli-Olpin et Gillett ait trouvé un moyen de revenir dans la série slasher qui soit à la fois autoréférentiel et futur.





Pousser un cri met en vedette les nouveaux arrivants de la franchise Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega et Jack Quaid, avec David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox et Marley Shelton reprenant leurs rôles de films précédents. Le pilier de la franchise Roger L. Jackson revient également en tant que voix de Ghostface.

Pousser un cri peut en fait être bien plus qu’une simple suite héritée, la star Courteney Cox taquinant une « nouvelle franchise » au dos de ce cinquième film. « C’est le cinquième… ce n’est pas Scream 5, cependant », a expliqué Cox. « C’est Scream. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument… c’est une nouvelle franchise… C’est branché. C’est effrayant. C’est juste un nouveau Scream. Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas un remake, c’est juste un tout nouveau lancement. Je pense que ça va être fantastique. »

Pousser un cri est prévu pour le 14 janvier 2022 par Paramount Pictures.





