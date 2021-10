Scream First Poster remet Ghostface à l’attaque

Alors que le film de 1996 de Wes Craven Pousser un cri a passé une grande partie de son temps d’exécution à faire de la méta sur les règles du film slasher, l’ancienne règle « le méchant peut toujours revenir » qui régit une grande partie du genre d’horreur a été prouvée par la franchise comme étant la seule règle que même eux ne peuvent pas ignorer . Maintenant vingt-cinq ans après le premier Pousser un cri, nous attendons avec impatience le cinquième opus, également appelé Scream, qui arrive en salles le 14 janvier 2022, apportant du sang neuf et des personnages préférés des fans de la série. Il va également sans dire que l’emblématique masque Ghostface revient également, et la première affiche du film le montre parfaitement, tout en réitérant ce que la franchise nous a toujours appris – C’est toujours quelqu’un que vous connaissez.

C’est toujours quelqu’un que vous connaissez. #ScreamMovie – Uniquement en salles le 14 janvier 2022 pic.twitter.com/NUujkTRlY1 – Crier (@ScreamMovies) 10 octobre 2021

Le compte Twitter officiel du film a partagé l’affiche officielle, qui voit le tueur armé d’un couteau se diriger vers une autre victime. Alors que l’utilisation du masque Ghostface est devenue une sorte de parodie en soi, grâce en grande partie à des films comme Film d’horeur l’utiliser à des fins comiques, et bien sûr, c’était un peu la manière ironique que Wes Craven a présenté le film original Scream, notant que l’utilisation d’un masque est un trope du genre depuis des décennies. Beaucoup espèrent que ce nouveau film, qui revient au simple titre de Pousser un cri, peut également ramener les peurs inventives de l’œuvre originale du maître de l’horreur.

Le film met en vedette Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Allner, Jasmine Savoy Brown, Mikey Madison, Jack Quaid et Melissa Barrera dans un rôle non divulgué. En plus de la nouvelle distribution, les films passés seront représentés par les stars de la franchise à long terme Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette qui reprendront leurs rôles respectifs de Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey Riley. Crier 4L’adjointe Judy Hicks fera également un retour sous la forme de l’actrice Marley Shelton. Bien sûr, avec le décès de Wes Craven, ce Pousser un cri sera le premier film de la franchise à ne pas être réalisé par son créateur, avec Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin se mettant à la place de ces grands réalisateurs.

« Je pense que l’une des choses que nous pouvons dire, c’est que lorsque [writer] Kévin [Williamson] et Wes a créé le premier Pousser un cri, les films d’horreur étaient en quelque sorte un genre marginal à bien des égards », a expliqué Gillett lors de la Journée de la presse de production virtuelle du film. « Ce n’était pas un style de narration très courant. Et maintenant, en 2020, et pendant la majeure partie de la dernière décennie, les films d’horreur ont vraiment augmenté. Et donc il y a certainement un peu de cette conversation dans cette histoire, mais à ce que Matt avait dit, l’une des choses étonnantes qui, je pense, est naturellement inscrite dans l’ADN de ce qu’est un film Scream, est ajoutée. Il s’agit de ce qui se passe en ce moment. Il y a une grande conversation dans ce film qui aborde les conversations que nous avons tous dans nos vies sur le divertissement et les médias et le genre en particulier. »

Pousser un cri fait son entrée dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022 pour inaugurer une toute nouvelle génération dans la franchise qui a redéfini le film slasher.

Sujets : Crier 5