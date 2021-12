Scream Featurette rend hommage à Wes Craven à l’occasion du 25e anniversaire du film original

Les acteurs et l’équipe de la nouvelle Pousser un cri rendent hommage à la légende de l’horreur Wes Craven en commémoration du film original à l’occasion de son 25e anniversaire. Sorti en salles le 20 décembre 1996, l’original Pousser un cri a été écrit par Kevin Williamson et réalisé par Craven. Comme Craven est décédé en 2015, le cinquième Pousser un cri marque le premier volet de la série avec de nouveaux cinéastes à la barre, mais une nouvelle featurette montre comment les nouveaux cinéastes et acteurs honorent Craven avec le nouveau film.

Dans la vidéo, originale Pousser un cri les stars Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox se joignent à Williamson pour faire l’éloge de Craven. Le consensus est que non seulement il était un réalisateur brillant, mais aussi un être humain incroyable dans les coulisses. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le duo qui dirige le nouveau Pousser un cri, parlez également de l’influence de Craven sur le nouveau film, même s’il n’était pas directement impliqué.

« Nous sommes des fans à un niveau difficile à exprimer », déclare Gillett. Bettinelli-Olpin ajoute : « Tout ce que nous avons réussi dans ce film est grâce à Wes Craven. »

« J’avais peur d’en faire un autre sans Wes, mais Matt et Tyler voulaient vraiment lui rendre hommage », a également déclaré Campbell. « C’est amusant de recommencer. »

Les autres étoiles de retour étaient également méfiantes à l’idée de faire un autre Pousser un cri sans Craven. Ils ont tous été influencés par le pitch que les nouveaux cinéastes avaient en tête, Arquette faisant l’éloge du scénario. Cox a également noté : « J’ai fait quatre Cris avec Wes Craven. J’étais comme, oh wow, quel moyen parfait de réinventer ce film. »

Le synopsis officiel se lit comme suit : Vingt-cinq ans après une série de meurtres brutaux qui ont choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell (« Sidney Prescott »), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») retrouvent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar.

James Vanderbilt et Guy Busick ont ​​écrit le scénario. Pousser un cri est produit par Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena.

C’est amusant d’en voir un autre Pousser un cri arriver quand il semblait qu’il n’y aurait jamais d’autre film fait, du moins pas situé dans la chronologie d’origine avec le même casting. En même temps, il est effrayant que Sidney, Dewey et Gale soient tous présents lors du prochain massacre de Woodsboro, ce qui signifie qu’un, deux ou peut-être les trois pourraient enfin être tués après avoir survécu à Ghostface quatre fois dans le passé. Nous devons également garder à l’esprit que l’un d’entre eux pourrait être le tueur, aussi improbable que cela puisse paraître aux fans de longue date. L’affiche officielle finale dit en fait les mots « le tueur est sur cette affiche », et les stars originales sont présentées avec la nouvelle distribution.

Pousser un cri sortira dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022. Vous pouvez en savoir plus sur ScreamMovie.com.





