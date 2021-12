Scream Featurette met en lumière les nouveaux membres de la distribution

Une nouvelle featurette est sortie pour Pousser un cri, la cinquième tranche de la Pousser un cri série de films. En partie un redémarrage et en partie une suite, l’idée du nouveau film est de relancer la franchise avec quelques liens avec les films précédents. Une poignée d’anciens membres de la distribution sont présentés, mais la distribution sera principalement composée de nouveaux arrivants, qui pourraient tous être révélés comme le nouveau Ghostface. La nouvelle featurette se concentre sur ces nouveaux personnages.

« Ce nouveau jeune casting, ils ont fait un excellent travail », dit Neve Campbell dans la vidéo. Courteney Cox partage une opinion similaire en notant: « Ils sont tellement enthousiastes et ce sont tous de grands acteurs. » David Arquette ajoute qu’il est vraiment « incroyable » de « les voir apporter une nouvelle perspective à la franchise qui honorera toujours le passé ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La nouvelle featurette taquine également la façon dont les nouveaux personnages sont tout suspects; cela fait écho à l’affiche finale qui indique directement en bas, « Le tueur est sur cette affiche. » Nous pouvons même voir dans la vidéo comment des indices subtils seront donnés indiquant différents personnages comme possibles suspects de Ghostface. Certains pourraient être exacts tandis que d’autres seront des harengs rouges. La question est de savoir si, lors de votre premier visionnage du film, vous serez en mesure de déterminer la véritable identité du tueur avant l’inévitable scène de démasquage à la fin.

« Ce nouveau casting de personnages est tellement merveilleux », a déclaré le co-réalisateur Tyler Gillett à Total Film, taquinant le désir des cinéastes de lancer une nouvelle série de films. « Le casting de l’héritage, ils sont si merveilleux. Je pense que ce que nous avons découvert, et ce [screenwriters] Mec [Busick] et Jacques [Vanderbilt] l’ont fait, est-ce qu’ils ont trouvé une vraie raison pour que la prochaine histoire existe. Nous savons qu’il n’y a plus de gaz dans le réservoir. Il y a plus d’histoires à raconter à Woodsboro, et à propos de ces personnages, bien sûr. »

« Il y a le casting hérité, et comment ils insufflent ce nouveau monde et il y a toute cette nouvelle génération et un nouveau casting de personnages qui sont extrêmement amusants », a ajouté le producteur exécutif Kevin Williamson, via US Weekly. « Je pense que c’était un excellent casting. C’est un groupe incroyable d’enfants et de jeunes talents et ils sont très, très bons. Ils sortent de l’écran, et maintenant notre Sidney et nos personnages matures qui y entrent, ils sont les adultes. Cela fonctionne vraiment très bien.

Le synopsis officiel de Pousser un cri se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell (Sidney Prescott) , Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley) retrouvent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett co-réalisent le film sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Le scénariste original Kevin Williamson exécutif produit aux côtés de Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena.

Pousser un cri sortira en salles le 14 janvier 2022.





Scream 5 a plusieurs scripts et versions pour éviter les spoilers Un nouveau rapport révèle que les cinéastes derrière Scream 5 prennent des précautions extrêmes pour protéger ses secrets.

Lire la suite





A propos de l’auteur