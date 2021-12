Scream est officiellement classé R pour « violence sanglante forte »

Pousser un cri, le renouveau de la franchise de films slasher précédemment dirigée par Wes Craven, vient d’obtenir officiellement sa cote. Cela ne surprendra probablement personne, mais le film d’horreur est classé R en raison de sa « forte violence sanglante, de son langage et de quelques références sexuelles ». C’est évidemment similaire au contenu présenté dans les quatre versements précédents de la Pousser un cri série de films, nous ne devrions donc pas nous attendre à ce que ce renouveau soit moins sanglant. C’est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs mais une mauvaise nouvelle pour les personnages.

Suite partielle et redémarrage partiel, Pousser un cri ramène une poignée de membres de la distribution de retour, les mélangeant à une nouvelle distribution qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à une nouvelle série de films. Les grands retours incluent Neve Campbell comme Sidney, Courteney Cox comme Gale et David Arquette comme Dewey, et Crier 4est Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks. Roger L. Jackson est également de retour en tant que voix de Ghostface, ou dirons-nous le dispositif de changement de voix que les tueurs de Ghostface utilisent toujours lorsqu’ils affrontent Sidney et d’autres victimes.

Les nouveaux membres de la distribution incluent Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison et Kyle Gallner. Une grande partie du plaisir à chaque fois qu’un Pousser un cri le film sort est de deviner quel personnage pourrait être le tueur, ou tueurs, comme cela a été le cas. Vous n’obtenez ce plaisir particulier que lors du premier visionnage, ce que tant de fans sont impatients de vivre en janvier, lorsque ce nouveau film sortira. Wes Craven était un maître dans son art pour réussir cela dans les films précédents, alors espérons que les nouveaux cinéastes ont pris les notes appropriées pour développer le nouveau Pousser un cri.

James Vanderbilt et Guy Busick ont ​​écrit le scénario, bien que l’écrivain original Kevin Williamson soit à bord en tant que producteur exécutif. Par Paramount Pictures, le synopsis officiel de Pousser un cri « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la ville tranquille de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. »

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett co-réalisateur Pousser un cri. Neve Campbell a déclaré que la seule raison pour laquelle elle avait signé était qu’elle avait parlé avec les réalisateurs et pouvait dire à partir de ces conversations à quel point ils avaient du respect pour Wes Craven et le Pousser un cri films. Bien que personne ne puisse jamais remplacer Craven, Campbell a estimé que les nouveaux cinéastes comprenaient ce qui faisait le Pousser un cri des films spéciaux pour les fans d’horreur, et cela devrait, espérons-le, apparaître également dans le nouvel opus.

« J’avais vraiment peur d’en faire un autre », a déclaré Campbell auparavant à Variety. « Dans le passé, les gens m’avaient demandé si j’en ferais un autre sans Wes ou si j’en ferais un autre. J’ai toujours eu l’impression que ce serait trop difficile le faire sans Wes. Il était le maître de ces films. Il a fait un si beau travail sur eux. Nous étions une famille. »

Elle a ajouté: « En fait, ils m’ont écrit une lettre et ils ont dit qu’ils étaient essentiellement des réalisateurs à cause de ces films. Ils sont des réalisateurs à cause de Wes Craven et ils sont vraiment ravis de faire partie de ces films et quel honneur c’est de les faire, et qu’ils veulent vraiment rendre justice à Wes et honorer son héritage. Cela signifiait beaucoup… Alors j’ai pensé, ‘Tu sais quoi, je peux faire ça.’ Je pense que cela pourrait être très amusant et une bonne idée. Ce sont des gens qui le font pour l’amour de ces films. Donc cela signifiait quelque chose. »

Pousser un cri sortira dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022.





