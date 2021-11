Scream Cereal effraie les étagères des magasins britanniques avec la toute première boîte de céréales parlante

Ghostface obtient ses propres céréales. Avant la sortie de Scream en salles au début de l’année prochaine, la marque britannique Cereal Killer a dévoilé une céréale à saveur de fraises et de crème. Baptisées Strawberries and Scream, les céréales ne seront malheureusement pas sur les tablettes des épiceries, car elles doivent être commandées directement auprès de Cereal Killer. Il ne sera pas non plus disponible avant le début de l’année prochaine pour coïncider avec la sortie de Pousser un cri.

Les céréales Strawberries and Scream sont « emballées avec un punch à la fraise et à la crème et des tonnes de morceaux de gelée de fraise, avec des guimauves entières déshydratées. Selon la liste des céréales sur le site Web de Cereal Killer, l’article est décrit comme « le premier officiel au monde Pousser un cri céréale. Ce n’est pas seulement une incroyable céréale, la boîte Collectors est la toute première boîte de céréales parlante ! Vous saurez quel est votre film d’horreur préféré une fois que vous aurez mis la main sur une boîte de Pousser un cri Céréale! »

Cette révélation intervient peu de temps après que nous ayons enfin obtenu une bande-annonce pour l’année prochaine Pousser un cri film, donnant enfin aux fans d’horreur un aperçu de ce qui va arriver dans le nouvel opus. Le nouveau film ramène le personnage principal assez chanceux pour avoir survécu aux quatre premières entrées : Neve Campbell comme Sidney, Courteney Cox comme Gale et David Arquette comme Dewey. Reste à savoir si tous les trois parviendront à survivre à cette cinquième fois. Roger L. Jackson est également de retour en tant que voix de Ghostface.

Une nouvelle distribution de personnages est au cœur de l’histoire, et tout le monde peut deviner lequel d’entre eux est vraiment le ou les tueurs. La nouvelle distribution comprend Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison et Kyle Gallner. Nous avons pu en voir beaucoup dans leur personnage dans quelques images en avant-première. Chaque personnage pourrait devenir une victime de Ghostface, mais il est probable qu’un ou plusieurs orchestrent ces nouveaux meurtres sous le masque.

« Vous savez quoi? Ce film parle tellement du secret et des rebondissements de l’histoire et des révélations et n’importe qui peut être le tueur, et les fans retiennent tout ce qu’ils peuvent en ligne, alors nous voulons pour garder la surprise pour eux jusqu’à ce qu’ils aillent le voir dans le film », a déclaré Jenna Ortega à Collider, expliquant pourquoi elle ne pouvait fournir aucune information sur son personnage. « Parce qu’ils sont si intelligents. Honnêtement, les fans de cette franchise sont si intelligents et ils s’intéressent à tout, donc tout ce que nous disons peut potentiellement gâcher quelque chose. Donc, nous disons, ne le faisons pas. »

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett réalisent Scream sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. La ligne de connexion pour Pousser un cri « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux ait choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. »

Tueur de céréales Pousser un cri Les céréales seront lancées en janvier 2022. La société offre la possibilité de s’inscrire pour être rappelé par e-mail lorsque la céréale est officiellement en vente. Vous pouvez le faire sur le site officiel de Cereal Killer.

Sujets : crier 5, crier