Scream 6 verra Ghostface faire des ravages à New York

La Pousser un cri La franchise quittera Woodsboro et déménagera à New York pour la suite à venir, selon Bloody Disgusting. Selon un nouveau rapport, Ghostface emmènera Manhattan dans Cri 6le site confirmant que diverses sources affirmant que la franchise passera à la Big Apple sont en effet exactes.

Le changement de réglage pour Cri 6 des pistes avec ce qui a déjà été révélé sur la suite de slasher, avec des détails récents indiquant que le projet « se poursuit avec les quatre survivants des meurtres de Ghostface alors qu’ils quittent Woodsboro et commencent un nouveau chapitre ». Bien que Woodsboro fasse presque aussi partie intégrante de la franchise que le tueur de Ghostface, ce ne sera pas la première fois que la franchise d’horreur éloignera les événements de la petite ville californienne.

Cri 6 verra Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding revenir pour reprendre leurs rôles de cette année Pousser un cri sortie. Suite à leur expérience avec le tristement célèbre slasher dans Cri 5, vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir de vouloir laisser derrière eux les horreurs de Woodsboro. Bien que malheureusement, il ne semble pas que s’enraciner à New York s’en sortira mieux.

Pousser un cri Staple Neve Campbell ne suivra pas la franchise jusqu’à la Big Apple

Films dimensionnels

Bien qu’il soit le principal acteur du Pousser un cri franchise depuis les humbles débuts de la série slasher, Neve Campbell a confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour Cri 6. L’actrice elle-même a récemment confirmé la nouvelle décevante, citant une offre insuffisante du studio comme étant la raison pour laquelle elle ne suivra pas Ghostface et le gang jusqu’à la Grosse Pomme.

« Malheureusement, je ne ferai pas le prochain film Scream », a déclaré Campbell. « En tant que femme, j’ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, en particulier en ce qui concerne Scream. pour moi ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise. »

« Ça a été une décision très difficile de passer à autre chose. À tous mes fans de Scream, je vous aime. Tu m’as toujours été d’un soutien incroyable. Je vous serai éternellement reconnaissante et à ce que cette franchise m’a apporté au cours des 25 dernières années », a-t-elle ajouté.

Bien que Neve Campbell ne revienne malheureusement pas, Cri 6 verra Courteney Cox revenir pour plus. Non seulement cela, Hayden Panettiere reviendra également en tant que son Cri 4 personnage de Kirby Reed. Courteney Cox a depuis fait l’éloge du scénario de Cri 6 en disant: « Je ne sais pas pour les contrats et où en sont les choses, mais je vais vous le dire dans le script – c’est vraiment un bon. Vous devez en fait être tué si vous en parlez, donc je ne vais pas dire n’importe quoi. »

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (connus collectivement sous le nom de Radio Silence), écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, et avec Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Courteney Cox, Hayden Panettiere et Dermot Mulroney, Cri 6 est prévu pour le 31 mars 2023.