Scream 6 Star appelle la suite de Slasher plus mortifiante et plus horrible que jamais

Cri 6 sera bien plus « mortifiant » que tout ce qui a précédé, déclare la star Melissa Barrera. S’adressant à Collider, Barrera, qui a rejoint la franchise slasher cette année Pousser un cri alias Cri 5décrit comment le changement de décor de Woodsboro, en Californie, à New York va augmenter la terreur qui sera à nouveau perpétrée par Ghostface.





« C’est comme 20 fois plus mortifiant. C’est affreux. Parce que vous voyez aussi comment, dans une ville comme New York, chacun fait son propre truc et quelqu’un crie à l’aide, et personne ne viendra à son aide. Personne ne vient les aider, vous savez, comme, tout le monde se dit, « Je ne rentre pas là-dedans. » C’est donc mortifiant, parce que vous êtes poursuivi par Ghostface, mais vous voyez aussi l’humanité et comment elle réagit dans une situation comme celle-là. Quoi qu’il en soit, je pense que j’en ai probablement déjà trop dit.

Alors que l’actrice a rapidement réalisé qu’elle en avait peut-être déjà beaucoup trop révélé, Barrera a expliqué à quel point être poursuivie par Ghostface est tellement plus effrayante à New York qu’à Woodsboro. À New York, semble-t-il, tout le monde est bien trop occupé pour remarquer qu’un tueur armé d’un couteau est en liberté. Prenez note, ne comptez pas sur la gentillesse des étrangers dans le monde de Pousser un cri.

Bien que Melissa Barrera ait estimé qu’elle en avait trop dit sur la direction de Cri 6il a déjà été révélé que la suite de slasher verra Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding revenir pour reprendre leurs rôles de cette année Pousser un cri sortie. Suite à leur expérience avec le tristement célèbre slasher dans Cri 5, vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir de vouloir laisser derrière eux les horreurs de Woodsboro. Bien que malheureusement, il ne semble pas que s’enraciner à New York se révélera beaucoup mieux.





Filmer sur Cri 6 A maintenant emballé

Filmer sur Cri 6 récemment terminé, le syndicat de production AQTIS 514 IATSE se rendant sur les réseaux sociaux pour partager une grande photo des acteurs et de l’équipe accompagnée de la légende : « C’est dans la boîte ! Le tournage du film #Scream6 est maintenant terminé. Bravo à l’équipe de Thunder ! Nous tenons également à remercier le producteur Ron Lynch et #Montréal d’avoir choisi @blackmore.productions comme ville de tournage.

Parallèlement au retour de Pousser un cri étoiles Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding, Cri 6 voit Cri 4 La star Hayden Panettiere reprend le rôle de Kirby Reed, un survivant des meurtres en série de Ghostface en 2011. Malheureusement, pour la première fois dans la franchise, Sidney Prescott de Neve Campbell n’apparaîtra pas dans Cri 6.

« Malheureusement, je ne ferai pas le prochain film Scream », a révélé Campbell. « En tant que femme, j’ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, surtout en ce qui concerne Scream. J’ai senti l’offre qui était qui m’a été présenté ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise. »

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, connus collectivement sous le nom de Radio Silence, écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, et avec Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Courteney Cox, Hayden Panettiere et Dermot Mulroney , Cri 6 est prévu pour le 31 mars 2023.