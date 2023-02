Scream 6 Box Office devrait battre un record de franchise de longue date

Alors que nombreux étaient ceux qui doutaient que Cris revenir l’année dernière pourrait fonctionner, la franchise a prouvé que vous ne pouvez pas garder une bonne franchise d’horreur pour toujours. La suite, Cri VI, est presque prêt à libérer Ghostface à New York, et il semble que le week-end d’ouverture sera un record pour la franchise.





Les débuts de Crier (2022) au début de l’année dernière était assez décent, mais avec une ouverture de 30 millions de dollars, il ne pouvait pas tout à fait atteindre les sommets des autres entrées de la franchise. Il semble que les dernières projections suggèrent que ce ne sera pas le cas pour Cri VI, qui pourrait ouvrir à hauteur de 37 millions de dollars au box-office national. Ce serait suffisant pour le mettre au-delà de l’ouverture la plus élevée actuelle pour la franchise, qui était Cri 3 en 2000 et ses débuts à 34,7 €.

La performance de Cri VI sera probablement le facteur décisif pour savoir si nous verrons Ghostface revenir à l’avenir. Alors qu’un septième film a été discuté, la menace de rendements décroissants est toujours une possibilité. Cependant, avec un budget modeste, il n’est pas difficile pour un Crier film pour faire un profit, et il est possible que cette sortie pour la franchise ne soit pas la dernière.





Cri VI verra d’énormes changements à la franchise.

Paramount Pictures

Comme de nombreuses franchises de vacances populaires, Crier a toujours suivi le mantra de « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas ». Cependant, après cinq films basés dans la même petite ville de banlieue, Cri VI apporte le changement le plus spectaculaire de l’histoire de la saga et déplace l’action dans les rues animées de New York. Cela signifie qu’au lieu que Ghostface puisse se faufiler dans les rues du quartier pour tuer, cette fois, ils sont dans des métros bondés et ont des fusillades dans les magasins locaux. Selon la star Melissa Barrera, ce n’est pas le seul changement à venir dans le film, comme elle l’a dit précédemment, cela augmenterait également le facteur gore. Dit-elle:

« Il y avait un dicton sur le plateau parce que (les réalisateurs) Matt et Tyler demandaient toujours plus de sang et plus de sueur. Ils en voulaient toujours plus. « Plus de gouttes de sang » était le dicton parce qu’ils en voudraient toujours plus. Avec le dernier Scream, ils étaient sur la pointe des pieds et essayaient d’être très respectueux de ce que la franchise avait été, jusque-là, et de garder leurs rêves sanglants intérieurs à distance. Mais avec celui-ci, ils étaient comme, ‘Nous allons tout faire.’ C’est potentiellement cent fois plus sanglant.

Bien que le Crier franchise a toujours eu sa juste part de morts sanglantes, par rapport aux horreurs récentes telles que Terrifiant 2 et le prochain Evil Dead Rise, Cri VI est potentiellement un film pour enfants. Cependant, il semble que cette fois-ci Ghostface deviendra plus violent que dans les films précédents, et une partie de ce changement semble certainement provenir d’un environnement où il n’y a nulle part où se cacher et où une approche directe est nécessaire.

Cri VI est prévu pour le 10 mars 2023.