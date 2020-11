Scream 5 s’inspire de nous de Jordan Peele et d’autres films d’horreur contemporains

Les cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui étaient à l’origine du succès de la comédie d’horreur en 2019 Prêt pas prêt, se sont ensuite préparés pour un nouvel opus dans Wes Craven’s Crier la franchise. Lors de la journée de presse de la production virtuelle de leur prochain film, Bettinelli-Olpin a révélé que le seul cinéaste actuel dont le travail avait une influence marquée sur Cri 5 est Jordan Peele, de Sortez et Nous la célébrité.

« Nous avons parlé de Jordan Peelebeaucoup de travail, parce que ce qu’il fait est la chose la plus proche de quelque chose que nous espérons faire, et que nous aimons en termes de tonalité, où c’est amusant, et c’est à propos de quelque chose, et c’est excitant, et ce n’est pas juste une chose. Nous avons parlé du style visuel de Nous beaucoup quand nous en parlions, car il capturait quelque chose de très honnête et organique tout en se sentant comme un grand film amusant, et de pouvoir faire ces deux choses simultanément et avoir une ambiance indie qui est aussi un pop-corn amusant et amusant film … C’est ce que, pour nous, Wes Craven a maîtrisé avec Nightmare on Elm Street et Scream, où il est capable de marcher sur cette ligne, et c’est la dernière chose de cette lignée pour nous. «