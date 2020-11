Scream 5: ses réalisateurs se sont inspirés des films de Jordan Peele

« Scream 5 » sera le premier volet de la saga qui ne sera pas réalisé par Wes Craven, raison pourquoi Neve Campbell il doutait beaucoup d’y participer. Les cinéastes responsables de «Nuit de noces », Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, sera chargé de récupérer le témoin de Lâche. Apparemment, le duo de réalisateurs a l’intention que le nouveau « Crier » gardent l’esprit des originaux, mais ont également été inspirés par un réalisateur d’horreur récent, le célèbre Jordan Peele.

«Nous avons beaucoup parlé du travail de Jordan Pele, car ce qu’il fait est la chose la plus proche de ce que nous espérons faire, et nous l’aimons en termes de tonalité. C’est amusant et il s’agit de quelque chose, et c’est excitant. « , a expliqué Bettinelli-Olpin à BD. «Nous parlons beaucoup du style visuel de nous quand nous avons travaillé là-dessus, parce que cela a capturé quelque chose de très honnête et organique en même temps que cela ressemblait à un film très amusant. Être capable de faire ces deux choses simultanément: avoir une ambiance indépendante et être un film pop-corn en même temps, c’est ce que, pour nous, Wes Craven dominé par Cauchemar sur Elm Street et Scream».

Les fans de films d’horreur devront attendre le 14 janvier 2022 pour en profiter « Scream 5 » et déterminez si Bettinelli-Olpin et Gillett ont vécu jusqu’à Lâche. Le protagoniste de la saga, Neve Campbell, a une confiance absolue en eux. « Après avoir vu Nuit de nocesJe suis tout à fait sûr qu’ils peuvent le faire « dit-il dans une vieille interview.

