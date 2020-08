Scream 5: le retour de Courteney Cox confirmé en tant que journaliste Gale Weathers

La franchise crier, né en 1996 avec le réalisateur Wes Craven dans les coulisses, c’est une satire du genre ‘slasher‘qui a conquis les téléspectateurs grâce à une proposition à mi-chemin entre la terreur et la comédie. Rapidement, le premier film est devenu une œuvre culte, et jusqu’à présent, nous avons quatre épisodes principaux et une série télévisée qui ont ravi les plus fervents fans de la marque. Pour cette raison, l’annonce de Cri 5 Il a été célébré par beaucoup, et petit à petit nous apprenons plus de détails sur la production.

Après avoir su ça David Arquette reviendra dans la franchise pour jouer Dewey Riley Comme il le fait depuis le premier opus, aujourd’hui une nouvelle tout aussi importante saute: Courtneney Coxqui est le journaliste Temps de vent dans la saga, il se répétera également dans le casting, et par conséquent, tout ce qui reste est Neve Campbell signer dans cette suite le contrat pour le retour complet du trio de personnages, quelque chose qui se répète depuis le début de la marque (sauf dans la série).

Wes Craven, sauf pour la fiction de MTV, a repris crier depuis le début, vous avez donc un contrôle créatif sur les scripts que vous avez toujours créés Kevin Williamson, son véritable créateur. Le dernier film du cinéaste était précisément Cri 4, et bien qu’il soit une figure de proue du genre, il n’a pas été aussi chanceux dans d’autres productions, donc il est évident qu’il veut revenir à Scream 5 une décennie après la dernière partie.

