Scream 5 est dans un an, Ghostface va encore tuer

Cri 5 sortira officiellement en salles dans un an, le 14 janvier 2022. Le compte Twitter officiel de la suite très attendue vient de faire l’annonce avec un tweet inquiétant mettant en vedette l’emblématique Ghostface. « Dans UN AN, je saurai où vous trouver », lit-on dans la légende. Ghostface est de retour et il va certainement tuer à nouveau, alors que le compte à rebours commence officiellement dès maintenant. La franchise emblématique, créée par la légende de l’horreur Wes Craven, se poursuit avec les membres de la distribution originale, qui peuvent survivre ou non. Cri 5 cette fois-ci.

Dans UN AN, je saurai où vous trouver. #ScreamMovie 1.14.22 pic.twitter.com/XucCEHWe95 – Cri (@ScreamMovies) 14 janvier 2021

Original Crier Les stars Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette reviennent pour la suite. Ils sont rejoints par les nouveaux arrivants Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette et Jenna Ortega. La crise de santé publique a rendu le tournage Cri 5 un peu délicat, mais ils ont réussi à boucler avec succès la photographie principale en novembre 2020. La suite a été réalisée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet à partir d’un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick.

Afin de garder le suspense et les secrets de Cri 5 sous enveloppe, plusieurs brouillons des scripts ont été remis aux membres de la distribution. Selon le producteur William Sherak, même les acteurs ne savent pas qui est le vrai Ghostface cette fois-ci. « La plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non », a déclaré Sherak en décembre. Il a poursuivi en disant: « le plaisir d’un Crier film est que tout le monde est coupable jusqu’à preuve de son innocence, et non l’inverse. Donc, le but est de faire durer cela aussi longtemps que possible et de s’amuser avec. «

Apporter le Crier la franchise de retour sans Wes Craven pourrait être considérée comme un pari. Neve Campbell le savait avant de signer pour jouer dans Cri 5, mais estime que la nouvelle tranche correspond aux tranches précédentes. « Je n’étais pas sûr de faire un film sans lui [Craven]», dit Campbell.« Mais les nouveaux réalisateurs sont venus me voir avec cette belle lettre disant qu’ils sont devenus réalisateurs et aiment le cinéma à cause de ces films et à cause de Wes. »Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet ont révélé qu’ils voulaient Gardez l’héritage de Craven vivant avec leur interprétation de la franchise, ce qui a suffi à convaincre l’actrice et les autres membres de la distribution de signer.

À part le fait que Ghostface est de retour au meurtre, on ne sait pas grand-chose d’autre Cri 5, ce qui est une bonne chose pour les fans d’horreur. On peut supposer que le méta style de Wes Craven des derniers versements constituera une grande partie du nouveau film, mais cela n’a pas encore été confirmé par la distribution et l’équipe à ce stade. Quoi qu’il en soit, le compte à rebours est activé, il est donc temps de commencer à marquer les jours. Vous pouvez consulter l’avertissement de Ghostface ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Scream Movie.

Sujets: Scream 5, Scream