Scream 5: date de sortie, distribution, spoilers, bandes-annonces et actualités

Cri 5 est officiellement en préparation et les gens sont maintenant désespérés de tout savoir sur le nouveau film très attendu.

Ce n’est pas un secret que Crier est l’une des franchises slasher les plus emblématiques de tous les temps. Dès que Crier est sorti en 1996, les fans du monde entier en sont tombés amoureux. Cri 2, Cri 3, Cri 4 étaient tous d’énormes succès critiques et commerciaux, laissant les téléspectateurs voulant davantage de la saga Sidney Prescott.

En 2015, Wes Craven, qui a réalisé les quatre premiers Crier films, est décédé, ce qui a amené les fans à croire qu’un cinquième film ne se matérialiserait jamais. Cependant, en 2019, Deadline a révélé que Spyglass se développait Cri 5 et depuis lors, les acteurs originaux de la franchise se sont inscrits pour y jouer.

Dans cet esprit, voici ce que nous savons Cri 5 jusqu’à présent, y compris la date de sortie, le casting, les spoilers et bien plus encore.

Quand est-ce Cri 5 sortir?

Quand est le Cri 5 date de sortie?

Cri 5 était initialement prévu pour une sortie en 2021 pour coïncider avec le 25e anniversaire du premier film. Cependant, le tournage a été retardé en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les fans n’ont pas à s’inquiéter cependant. Le 29 août 2020, le fonctionnaire Crier Le compte Twitter de Films a confirmé que Cri 5 a maintenant une date de sortie gravée dans la pierre.

Ils ont tweeté: “Le 14 janvier 2022 … Nous allons vous entendre SCREAM.”

Qui dirigera Cri 5?

Cri 5 sera dirigé par Matt Bettinelli-Olpin et Taylor Gillet. Matt et Taylor ont récemment réalisé la comédie-horreur 2019 Prêt pas prêt avec Samira Wiley et ils ont également été à l’origine d’autres films d’horreur acclamés par la critique, notamment Dû au diable et Vers le sud.

Compte tenu de leur maîtrise du genre, nous avons de grands espoirs pour Cri 5.

Qui sera dans le Cri 5 jeter? Neve Campbell reviendra-t-il?

En mai 2020, David Arquette a confirmé qu’il avait accepté de revenir en tant que Dewey Riley dans Cri 5 et, en juillet 2020, Courtney Cox s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle reviendrait sous le nom de Gale Weathers. Il a été annoncé plus tard que Vida l’actrice Melissa Barrera et Tu La star Jenna Ortega apparaîtrait comme de nouveaux personnages.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Selena Gomez devrait jouer dans le nouveau film après que Courtney, Jenna, Melissa et David l’ont récemment suivie sur Instagram. Les réalisateurs du film ont également suivi Selena sur Twitter, ce qui a amené les fans à spéculer qu’elle pourrait être la première mise à mort.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas encore de confirmation officielle quant à savoir si Neve Campbell reprendra le rôle principal emblématique de Sidney Prescott. Cela étant dit, elle est en pourparlers. En mai 2020, Neve a déclaré au Hollywood Reporter: «J’ai vraiment eu une période où je pensais que ce serait trop étrange de faire un film sans Wes, et je n’étais pas certain de vouloir faire ça. Mais, je pense que suffisamment de temps s’est écoulé. “

Elle a ensuite ajouté: “J’ai reçu cette lettre vraiment très respectueuse des réalisateurs [Bettinelli-Olpin and Gillett] du nouveau. Ils ont écrit une lettre honorant Wes d’une si belle manière, et ils ont exprimé que la raison pour laquelle ils font des films d’horreur est à cause de Wes et du Crier des films. Ils ont également exprimé à quel point ils étaient époustouflés à l’idée d’avoir l’opportunité d’en faire un et à quel point ils voulaient honorer et respecter la vision de Wes. “

Neve a terminé en disant: “Donc, nous verrons. Nous ne sommes que dans les phases de début des négociations, et nous devrons voir où cela va avec COVID et tout. Il y a beaucoup de choses dans l’air, comme comme quand nous arriverons réellement à faire le film et comment nous pouvons même réintégrer cette entreprise pour le moment. “

En d’autres termes, il semble probable que Neve soit de retour.

De quoi parlera Scream 5?

Comme tout Crier films, l’intrigue de Cri 5 est actuellement complètement caché. Cependant, étant donné qu’il est tourné en Caroline du Nord comme l’original, nous pouvons supposer que le casting sera de retour dans la ville fictive de Woodsboro.

Ce ne serait pas non plus Crier sans une nouvelle Ghostface pour Gale, Dewey et, espérons-le, Sidney s’arrêter, alors attendez-vous à cela aussi.

Existe-t-il une bande-annonce de Scream 5?

Pas seulement pour l’instant, mais nous vous tiendrons au courant dès que possible.

