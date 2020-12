Scream 5 Cast ne connaît même pas l’identité du nouveau tueur de Ghostface

L’original de Wes Craven Crier film a donné une nouvelle tournure au genre slasher en définissant l’identité de son tueur « Ghostface » comme un mystère. Le reste des films de la franchise a suivi cette tradition en présentant des rebondissements surprenants dans l’identité de chaque nouveau tueur qui porte le masque Ghostface. William Sherak, qui produit le prochain Cri 5, a révélé à CinemaBlend que même les acteurs et l’équipe du nouveau film ne savent pas encore qui est le prochain tueur de Ghostface.

« Je pense que les deux choses à retenir pour nous. Premièrement, il existe plusieurs versions du draft et la plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non. Nous avons donc joué à ce jeu avec eux. Et le plaisir d’un film Scream est que tout le monde est coupable jusqu’à preuve de son innocence, et non l’inverse. Donc, le but est de faire durer cela aussi longtemps que possible et de s’amuser avec. «

Les scripts gardés sous clé n’est pas un phénomène nouveau, mais la pratique est devenue de plus en plus urgente dans la nouvelle ère des spoilers Internet. Avengers: Fin de partie célèbre avait plusieurs faux scripts distribués parmi les acteurs pour garder la fin du film secrète. Il semble Cri 5 prend le même chemin afin de protéger l’identité du nouveau tueur de Ghostface.

Quand Crier Lancé pour la première fois en 1996, le genre de film d’horreur était dans un endroit très différent de celui où il est maintenant. Le film, avec le mystère du tueur en son centre et la nature méta-textuelle du récit, a été une bouffée d’air frais pour les fans de slasher. Après trois suites et une émission de télévision, le Crier la franchise n’est plus le petit nouveau du quartier.

Le défi sera pour Cri 5 pour réinventer sa propre formule d’une manière qui soit pertinente pour le public moderne. Dans une précédente interview avec Collider, l’un des Cri 5Les co-directeurs de Tyler Gillett, ont expliqué pourquoi ils ont pris la tâche intimidante de suivre les traces de Wes Craven.

«Pourquoi nous sommes tous ici et pourquoi nous avons tous confiance en ce que nous faisons, cela revient à Jamie [Vanderbilt] et Guy [Busick], les scénaristes, qui sont non seulement extrêmement talentueux sur la page, mais ils ne sont que des méga-fans absolus, comme nous, du travail de Wes et de la franchise Scream. C’est une corde raide à marcher, non? Être respectueux et trouver des moyens de lier une nouvelle histoire à une ancienne lignée. Tout ce que je peux dire, c’est que nous aurions eu énormément d’anxiété dans cette franchise parce que Wes, le niveau de respect que nous avons pour son travail, il est vraiment impossible d’exprimer pleinement ce que c’est. Mais quand nous avons lu l’histoire que Guy et Jamie ont mise sur la page, il y avait quelque chose de si indéniablement nouveau et aussi quelque chose de si indéniablement Scream à ce sujet, et nous savions juste que nous devions en faire partie et que cela marchait sur la corde raide. précisément de la bonne manière. «

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, Crier comprend Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Jack Quaid, Marley Shelton, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Melissa Barrera et Jenna Ortega. Le film arrive en salles le 14 janvier 2022. Cette nouvelle vient de CinemaBlend avec des reportages supplémentaires de Collider.

Sujets: Scream 5