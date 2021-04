Scream 5 a plusieurs scripts et versions pour éviter les spoilers

Beaucoup reste mystérieux sur Cri 5, qui s’intitulera simplement Scream. Mais toute information qui parvient à se répandre dans le monde au cours des prochains mois peut être suspecte. Comme rapporté par Bloody Disgusting, la nouvelle entrée de la franchise slasher contient plusieurs scripts ainsi que plusieurs versions pour empêcher les spoilers de fuir en ligne. Il semble que les cinéastes sont résolus à garder les secrets de ce film en sécurité jusqu’à ce que le moment soit venu.

Le rapport note qu’il y avait plusieurs versions du scénario. Cela aurait pu être utilisé pour empêcher les différents membres de la distribution de connaître l’intégralité de l’histoire pendant le tournage. Il existe également plusieurs versions du film lui-même. Le rapport ne semble pas indiquer que ces différentes versions sortiront en salles. Plus que tout, cela semble être un moyen pour le studio de garder les choses secrètes jusqu’à ce que la suite tant attendue arrive en salles l’année prochaine. Tout cela pour dire que les fuites présumées qui semblent s’aventurer dans le territoire des spoilers ne sont pas dignes de confiance.

Les détails de l’intrigue, pour le moment, restent presque complètement secrets. Le tournage a eu lieu l’année dernière en Caroline du Nord. Ce que nous savons avec certitude, c’est que cela ne s’aventurera pas dans le territoire de redémarrage car une grande partie de la distribution originale est de retour. Cela inclut Neve Campbell, qui reprendra à nouveau son rôle de Sidney Prescott. De plus, Ghostface a déjà été taquiné au début du marketing. Bien qu’il s’agisse probablement d’un nouveau personnage sous le masque, il semble que ce sera vraiment le Pousser un cri les fans se souviennent. Il a également la chance de toucher un tout nouveau public depuis Cri 4 est sorti il ​​y a dix ans en 2011.

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Prêt ou pas) dirigent Cri 5, avec Chad Villella à bord en tant que producteur exécutif. Le trio est connu sous le nom de Radio Silence. Kevin Williamson, qui a écrit le classique d’horreur original et a co-créé la franchise aux côtés de feu Wes Craven, est également producteur exécutif. Craven, décédé en 2015, a réalisé les quatre films précédents. James Vanderbilt (Mystère de meurtre, L’incroyable homme-araignée) et Guy Busick (Prêt ou pas, château de Pierre) a écrit le scénario. Les autres membres de la distribution de retour incluent David Arquette dans le rôle de Dewey Riley, Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers et Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks.

Les nouveaux membres de la distribution rejoignant la série incluent Jack Quaid (Les garçons), Melissa Barrera (Dans les hauteurs) et Jenna Ortega (Jane la Vierge). Spyglass Media a obtenu les droits de la franchise et a commencé à travailler sur un nouvel opus à la fin de 2019. Ils se sont finalement associés à Paramount Pictures, qui distribuera le film. À ce jour, les quatre entrées précédentes de la série ont rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office mondial. Cela en fait l’une des franchises d’horreur les plus réussies de l’histoire du cinéma. Le nouveau Scream devrait sortir en salles le 14 janvier 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles.

