Scream 5 a fait revenir David Arquette dans le rôle de Dewey Riley

Au cours des deux dernières années, les propriétés hollywoodiennes vieilles de plusieurs décennies ont connu une résurgence remarquable, avec des suites à Bill et Ted, Halloween, et chasseurs de fantômes trouver un public enthousiaste et prêt. La Crier la franchise va bientôt rejoindre ses rangs avec Cri 5 actuellement en production. David Arquette, qui reprendra son rôle emblématique d’adjoint Dewey Riley, a déclaré à RadioTimes que revenir au personnage ne posait aucun problème.

«C’est vraiment facile de revenir dans les personnages, ils me tiennent à cœur et il y a quelque chose de vraiment excitant dans ces films pour moi. Cela a changé le cours de ma vie en général donc c’est vraiment amusant d’être dans ce monde et de quelque chose. Je me suis senti très béni. «

Le personnage de Dewey Riley est apparu pour la première fois dans l’original Crier en 1996. La nouvelle version audacieuse de Wes Craven sur le genre slasher était aussi subversive que glaçante, portant le genre à de nouveaux sommets tout en utilisant des tonnes de méta-commentaires pour souligner les erreurs logiques qui assaillent souvent les films slasher.

Alors que Neve Campbell jouait le rôle central de Sidney Prescott, la fille qui se retrouve au centre d’une conspiration mortelle, Dewey était un personnage de soutien qui était l’un des rares gars véritablement décents dans la vie de Sidney. La popularité de Dewey a assuré qu’il était l’un des rares personnages à revenir à l’avenir Crier films, aux côtés de Campbell et Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers.

Cri 5 est sur le point de se dérouler dans le présent et verra les personnages de Dewey, Sidney et Gale en proie à nouveau au danger grâce aux machinations d’un nouveau tueur de Ghostface. Le prochain film sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui sont le duo derrière le succès d’horreur de 2019, Prêt ou pas. Selon Arquette, les nouveaux cinéastes ont l’intention de rendre pleinement justice à la vision de Wes Craven pour le Crier la franchise.

« [The directors are] incroyable. nous [shot the film] pendant [the lockdown], donc la moitié du temps je ne regarde que leurs yeux, mais ils sont super. Ils ont été inspirés par Wes Craven et ce sont des cinéastes à cause de lui en partie, il était l’un de leurs héros donc c’est formidable de voir ces gens travailler sur le film … Vous faites des répétitions avec votre masque. Et puis vous enlevez le masque et c’est votre scène mais c’est la première fois que vous le faites face à face. Et cela vous donne cette autre couche de découverte lorsque vous avez une scène avec quelqu’un et que vous voyez son visage pour la première fois. Il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes à ce sujet, et d’autres qui sont évidemment un vrai frein. «

Crier verra le retour de Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, David Arquette comme Dewey Riley, Courteney Cox comme Gale Weathers et Marley Shelton comme adjoint Judy Hicks. Les nouveaux venus dans la distribution incluent Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Melissa Barrera et Jenna Ortega. Le film devrait sortir en salles le 14 janvier 2022. RadioTimes.com.

